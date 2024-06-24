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Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 852-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 червня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 червня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 червня втратила:

  • особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8031 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14246 (+51) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
  • крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 року
Втрати ворога станом на 24 червня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 червня:

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
  • В Азовському морі шість ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
  • В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 червня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 24 червня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 852-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 24 червня 2024 року
Теги: Генштаб втрати

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