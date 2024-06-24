Втрати ворога станом на 24 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 24 червня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 червня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 червня втратила:
- особового складу ‒ близько 535660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15413 (+15) од,
- артилерійських систем – 14246 (+51) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11382 (+27),
- крилаті ракети ‒ 2323 (+2),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19304 (+56) од,
- спеціальна техніка ‒ 2397 (+20)
Активність флоту окупантів станом на 24 червня:
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр», ракети відсутні.
- В Азовському морі шість ворожих кораблів, два з яких є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
- В Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – сім суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 852-й день повномасштабної війни в Україні.
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