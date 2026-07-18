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Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року
Триває 1606-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 43 атаки

За минулу добу зафіксовано 276 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження. 

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Новини війни

Учора противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет та 93 авіаційних ударів, під час яких скинув 265 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 10 252 дрони-камікадзе та здійснили 3117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 30 – із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Ворожба, Вільна Слобода та Суми. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили двадцять районів зосередження живої сили противника, три артилерійські системи та п'ять пунктів управління безпілотних літальних апаратів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 1

Минулої доби наші захисники зупинили чотири ворожих штурми. Водночас агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням семи керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема один – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 2

Українські підрозділи відбили сімнадцять атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Вільчі, Козачої Лопані та Лимана, а також у напрямках Ізбицького та Синельникового.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 3

Зафіксовано одну спробу ворога атакувати у напрямку Шийківки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 4

Відбито спроби вклинитися в нашу оборону. Окупанти 21 раз атакували в районах Лимана та Озерного, а також у напрямках Новоселівки, Дробишева та Ямполя.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 5

Противник здійснив 23 штурмові дії в районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 6

Окупанти шість разів атакували у напрямках населених пунктів Малинівка та Никифорівка.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 7

Зафіксовано дев'ятнадцять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки, а також у напрямках Молочарки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 8

Зафіксовано найбільшу кількість штурмових дій. Наші захисники зупинили 43 атаки. Вогняна активність та штурми ворога зафіксовані у напрямках Новопавлівки, Софіївки, Торецького, Білицького, Нового Донбасу, Білозерського, Шевченка, Гришиного, Мирного, Василівки, Сергіївки, Удачного та Молодецького.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 9

Загарбники здійснили один штурм у напрямку населеного пункту Березове.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 10

Окупанти 31 раз атакували. Ворог намагався просунутися у напрямках Косівцевого, Верхньої Терси, Цвіткового, Гіркого, Оленокостянтинівки, Воздвижівки та Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 11

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у напрямках Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 18 липня 2026 року фото 12

Минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, триває 1606-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ війна Генштаб фронт

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