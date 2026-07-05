201 бій за добу: лінія фронту станом на 5 липня 2026

Лінія фронту станом на 5 липня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 65 авіаційних ударів – скинув 182 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 5461 дрон-камікадзе та здійснив 1907 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 липня на фронті відбулося 201 бойове зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 33 окупанти та поранено 19. Знищено чотири одиниці автомобільної, три одиниці спеціальної техніки та одну ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Пошкоджено чотири артилерійські системи, дві одиниці автомобільної техніки, одну одиницю спеціальної техніки та два пункти управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 234 безпілотні літальні апарати різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Штурмових дій ворог не проводив. Проте завдав одного авіаційного удару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснив 30 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник дев'ять разів штурмував позиції наших підрозділів біля:

Ізбицького

Стариці

Вільчі

Шев'яківки

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Новоплатонівки.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Зафіксовано шість спроб загарбників просунутися в районах:

Греківки

Новоселівки

Ставків

Діброви

Три боєзіткнення тривають.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили 22 спроби загарбників просунутися вперед поблизу Закітного, Різниківки та в бік Рай-Олександрівки й Кривої Луки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів поблизу:

Олександро-Шультиного

Плещіївки

Степанівки

Іванопілля

Костянтинівки

Іллінівки

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Новопавлівки

Шевченка

Котлиного

Новопідгородного

Кучерового Яру

Вільного

Нового Донбасу

Білицького

Дорожнього

Гришиного

Новоолександрівки

Сергіївки

Удачного

Два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки окупантів у районах Олександрограда та Вербового.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 13 атак окупантів у районах:

Залізничного

Привільного

Новоселівки

Гіркого

Різдвянки

Копанів

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників поблизу Плавнів.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

Нагадаємо, 4 липня на фронті відбулося 236 бойових зіткнень. Найгарячішим тоді також був Покровський напрямок – ворог здійснив 23 атаки.