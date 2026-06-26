Удар балістикою по Запоріжжю: момент вибуху потрапив на відео

Під час російської балістичної атаки на Запоріжжя знімальна група «Суспільного» опинилася поруч із місцем вибуху. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

Медійники не зазнали значних травм, журналістка отримала легку акубаротравму.

Нагадаємо, російські війська завдали балістичного удару по центру Запоріжжя. Унаслідок атаки постраждали люди. Балістична ракета влучила в житловий квартал міста, через що виникла масштабна пожежа.

До відома, вночі 26 червня російські війська здійснили масовану атаку на Запорізьку область. За даними обласної влади, протягом доби окупанти завдали 887 ударів по 44 населених пунктах регіону. Внаслідок попередніх обстрілів одна людина загинула, ще десятеро зазнали поранень, а також були пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури.

До слова, російські війська у ніч проти 26 червня завдали удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі Вилківської міської територіальної громади на Одещині. Внаслідок атаки одна людина постраждала, а частина громади залишилася без електропостачання.