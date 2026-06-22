Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні

Акторка зауважила, що кіно є не лише розвагою, але й частиною культури країни, яку треба розвивати під час війни

Зірка розповіла, з чим зіштовхнулися українські актори через війну

Зірка українських серіалів та фільмів Катерина Кузнєцова розкрила одну з проблем кіноіндустрії в Україні під час війни. Як повідомляє «Главком», артистка розповіла в інтерв’ю 24 Каналу, які гонорари нині отримують українські актори.

На думку Катерини Кузнєцової, кіно в Україні має розвиватися в різних сферах, зокрема й в оплаті праці акторів. За її словами, артисти після початку повномасштабного вторгнення почали отримувати менші зарплати.

«Нічого не змінилося. Окрім того, що наші актори до повномасштабного вторгнення отримували копійки, а тепер отримують ще менші гонорари. Я вже понад 20 років спостерігаю за тим, як працює ця сфера зсередини, тому добре розумію її сильні й слабкі сторони. І мені хотілося б, щоб українське кіно розвивалося не лише творчо, а й створювало кращі умови для тих, хто присвячує йому своє життя», – сказала зірка.

Однак акторка зауважила, що кіно є не лише розвагою, але й частиною культури країни, яку треба розвивати під час війни. «Ми розуміємо, що зараз кіно – це не просто розвага. Це частина нашої культури, нашої ідентичності, нашої історії. І відповідальність у тих, хто працює в цій сфері, стала набагато більшою», – зазначила Катерина Кузнєцова.

Як відомо, однією з недавніх робіт Катерини Кузнєцової була роль у серіалі «Кохання та полум’я». Акторка з'явилася у другому сезоні серіалу. Серед інших робіт акторки – ролі у стрічках «Скажене весілля 2», «Потяг у 31 грудня», «Випробувальний термін», «Вартові Різдва» та інших.

Нагадаємо, відома українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася неприємним досвідом перетину польського кордону. Поїздка, яка мала стати звичайним транзитом до Іспанії, перетворилася на справжнє випробування для нервової системи знаменитості. Через поведінку прикордонників артистка тепер планувала повністю змінити свої звичні маршрути. Інцидент стався під час нічного переїзду.