Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Акторка зауважила, що кіно є не лише розвагою, але й частиною культури країни, яку треба розвивати під час війни
фото: Іnstagram/katykino

Зірка розповіла, з чим зіштовхнулися українські актори через війну

Зірка українських серіалів та фільмів Катерина Кузнєцова розкрила одну з проблем кіноіндустрії в Україні під час війни. Як повідомляє «Главком», артистка розповіла в інтерв’ю 24 Каналу, які гонорари нині отримують українські актори.

На думку Катерини Кузнєцової, кіно в Україні має розвиватися в різних сферах, зокрема й в оплаті праці акторів. За її словами, артисти після початку повномасштабного вторгнення почали отримувати менші зарплати.

«Нічого не змінилося. Окрім того, що наші актори до повномасштабного вторгнення отримували копійки, а тепер отримують ще менші гонорари. Я вже понад 20 років спостерігаю за тим, як працює ця сфера зсередини, тому добре розумію її сильні й слабкі сторони. І мені хотілося б, щоб українське кіно розвивалося не лише творчо, а й створювало кращі умови для тих, хто присвячує йому своє життя», – сказала зірка.

Однак акторка зауважила, що кіно є не лише розвагою, але й частиною культури країни, яку треба розвивати під час війни. «Ми розуміємо, що зараз кіно – це не просто розвага. Це частина нашої культури, нашої ідентичності, нашої історії. І відповідальність у тих, хто працює в цій сфері, стала набагато більшою», – зазначила Катерина Кузнєцова.

Як відомо, однією з недавніх робіт Катерини Кузнєцової була роль у серіалі «Кохання та полум’я». Акторка з'явилася у другому сезоні серіалу. Серед інших робіт акторки – ролі у стрічках «Скажене весілля 2», «Потяг у 31 грудня», «Випробувальний термін», «Вартові Різдва» та інших.

Нагадаємо, відома українська акторка Катерина Кузнєцова поділилася неприємним досвідом перетину польського кордону. Поїздка, яка мала стати звичайним транзитом до Іспанії, перетворилася на справжнє випробування для нервової системи знаменитості. Через поведінку прикордонників артистка тепер планувала повністю змінити свої звичні маршрути. Інцидент стався під час нічного переїзду. 

Читайте також:

Теги: війна шоубіз кіно зарплата акторка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп захотів внести зміни в узгоджений з Іраном меморандум
Трамп неочікувано зажадав жорсткіших умов у меморандумі з Іраном – Axios
31 травня, 11:28
Ірина Білик та Дмитро Коляденко перебували у стосунках у 2000-х роках
Ірина Білик та Дмитро Коляденко в обіймах примирилися просто на сцені (відео)
1 червня, 16:33
Ведучі Марія Єфросиніна та Леся Нікітюк показалися в укриттях із дітьми під час нічного обстрілу по Києву
Українські зірки відреагували на нічний обстріл Києва (фото)
2 червня, 10:37
У Києві під ворожий удар потрапила редакція ARD
Кількість російських атак на медіа та журналістів у травні зросла майже втричі
2 червня, 13:30
Еуджен Томак народився в селі Бабеле Ізмаїльського району – на території сучасної України
Президент Румунії призначив нового прем'єра – уродженця України
5 червня, 00:35
Аналітики зауважили, що просування Сил Оборони України показують із затримкою
Найнижчий темп наступу з 2023 року. Аналітики назвали площу, яку окупувала РФ у травні
1 червня, 17:29
Працівники під час влучання перебували в укритті й не постраждали
Удар по терміналу «Нової пошти» у Дніпрі: фото наслідків
3 червня, 20:13
Терехов: Університети мають стати основою відбудови України
Терехов: Університети мають стати основою відбудови України
5 червня, 21:11
Зеленський попередив про новий масований удар РФ
Зеленський попередив про новий масований удар РФ
20 червня, 19:59

Шоу-біз

Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні
Катерина Кузнєцова розповіла правду про зарплати акторів під час війни в Україні
В українському стилі: Соломія Вітвіцька розкрила деталі весілля та свого образу нареченої (фото)
В українському стилі: Соломія Вітвіцька розкрила деталі весілля та свого образу нареченої (фото)
Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей
Вакарчук показав рідкісне фото своїх дітей
Актор «Кварталу 95» Олександр Пікалов зізнався, що регулярно дарує своєму куму Зеленському
Актор «Кварталу 95» Олександр Пікалов зізнався, що регулярно дарує своєму куму Зеленському
Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів
Помер режисер «Друзів», якого всі називали Спілбергом ситкомів
Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва потрапив до лікарні
Син Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва потрапив до лікарні

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Сьогодні, 05:59
В Україні сонячно, без опадів: погода на 21 червня
Вчора, 05:59
В Україні без опадів: погода на 20 червня
20 червня, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua