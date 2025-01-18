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Удар по Кривому Розі: у лікарні померла 22-річна дівчина

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Удар по Кривому Розі: у лікарні померла 22-річна дівчина
Наслідки ворожої атаки на Кривий Ріг
фото: Дніпропетровська ОВА

Від ворожої атаки в Кривому Розі постраждало 19 осіб, із них четверо дітей

Внаслідок вчорашньої атаки на Кривий Ріг загинули п’ятеро людей. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Довгий час лікарі у реанімації боролися за життя 22-річної дівчини, зробили все можливе та неможливе, але від численних травм не сумісних із життям вона померла. Співчуття рідним та близьким. Вічні прокляття ворогу», – йдеться в повідомленні.

Загалом від ворожої атаки постраждало 19 осіб, із них четверо дітей.

У лікарнях перебувають четверо осіб, серед них дитина. Один дорослий у тяжкому стані. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

«Продовжується ліквідація наслідків удару. Задіяні всі необхідні комунальні служби. Штаб допомоги людям продовжує працювати поруч із місцем удару – там можна отримати ОСБ, шифер, плівку, рейки та інше, написати заяви на матеріальну допомогу від міста для відновлення пошкоджених квартир, кому це необхідно отримати допомогу з розселенням. Комунальні бригади допомагають людям, насамперед літнім та маломобільним. Допомога буде надана всім, хто її потребує», – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, 17 січня Росія атакувала Кривий Ріг. Внаслідок ворожого удару пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова, є загиблі та поранені.

Пошкоджені дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Понівечена і будівля, що не експлуатувалася.

До слова, триває 1060-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали по території України одного ракетного удару із використанням двох ракет. Крім цього, залучили для ураження 694 дрони-камікадзе та здійснили понад 3200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина війна окупанти росіяни

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