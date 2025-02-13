РФ атакувала порт на півдні Одещини: спалахнула пожежа, є поранена (фото)

Унаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури

Уночі ворог масовано атакував Ізмаїльський район ударними безпілотниками. Постраждала одна людина. Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Над знищенням ворожих дронів працювали наші сили ППО.

Унаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, нечинного навчального закладу фото: ДСНС

«Внаслідок ворожої атаки є пошкодження припортової інфраструктури, нечинного навчального закладу. Також осколками було уражено автомобіль, всередині якого перебувала жінка. Вона отримала уламкове поранення стегна, у стані середнього ступеня важкості госпіталізована. Медики надають усю необхідну допомогу», – заявив глава регіону.

На місці атаки на Одещині працюють усі відповідні служби фото: ДСНС

На місці працюють всі відповідні служби. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Наслідки ворожої атаки на Одещину, 13 лютого 2025 р. фото: ДСНС

Вночі російські війська атакували Одещину безпілотниками



📍Ціллю була припортова інфраструктура на півдні регіону. На місцях влучання спалахнули пожежі.



На жаль, постраждала 1 людина. pic.twitter.com/6Is1WIUSRs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 13, 2025

Нагадаємо, сьогодні, 13 лютого, близько опівночі невідомі дрони атакували білоруський Гомель.

До слова, у Молдові на кордоні з Україною виявлено кілька дронів. Міністерство закордонних справ країни викликало до себе російського посла.