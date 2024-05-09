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Втрати ворога станом на 9 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 9 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 806-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7429 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,
  • артилерійських систем – 12340 (+23) од,
  • РСЗВ – 1058 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 793 (+1) од,
  • літаків – 349 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),
  • крилаті ракети ‒ 2192 (+41),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2027 (+8).
Втрати ворога станом на 9 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 9 травня:

  • в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 11 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати ворога станом на 9 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 9 травня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда (тимчасово окупованого українського Криму).

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

Втрати ворога станом на 9 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 3

Нині триває 806-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 9 травня 2024 року
Теги: окупанти Генштаб втрати

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