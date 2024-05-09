Втрати ворога станом на 9 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Триває 806-й день повномасштабної війни в Україні

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 9 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 9 травня втратила:

особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,

танків ‒ 7429 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,

артилерійських систем – 12340 (+23) од,

РСЗВ – 1058 (+1) од,

засоби ППО ‒ 793 (+1) од,

літаків – 349 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),

крилаті ракети ‒ 2192 (+41),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 2027 (+8).

Активність флоту окупантів станом на 9 травня:

в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 11 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 9 травня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда (тимчасово окупованого українського Криму).

У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.

Нині триває 806-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.