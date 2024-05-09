Втрати ворога станом на 9 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 8 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 9 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 9 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 478730 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7429 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14281 (+35) од,
- артилерійських систем – 12340 (+23) од,
- РСЗВ – 1058 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 793 (+1) од,
- літаків – 349 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9775 (+47),
- крилаті ракети ‒ 2192 (+41),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16618 (+69) од,
- спеціальна техніка ‒ 2027 (+8).
Активність флоту окупантів станом на 9 травня:
- в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 8 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили: до Азовського моря – шість суден, з них два рухалися з протоки Босфор; до Чорного моря – 11 суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 9 травня 2024 року російські окупанти атакували 20-ма ударними БпЛА типу Shahed із мису Чауда (тимчасово окупованого українського Криму).
У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 17 ударних БпЛА на Одещині.
Нині триває 806-й день повномасштабної війни в Україні. Протягом минулої доби відбулося 146 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 60 ракетних та 90 авіаційних ударів, здійснив 107 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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