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ООН задокументувала понад тисячу випадків сексуального насильства під час війни в Україні

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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ООН задокументувала понад тисячу випадків сексуального насильства під час війни в Україні
Наймолодшою задокументованою жертвою зґвалтування стала чотирирічна дівчинка
фото з відкритих джерел

89% злочинів вчинили росіяни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сексуальне насильство застосовувалося до цивільних осіб і військовополонених як частина практики катувань, залякування та примусу. Про це пише «Главком» із посиланням на ООН.

У доповіді Управління ООН з прав людини, опублікованій 18 вересня, задокументовано близько 1004 таких випадків. Документ ґрунтується на конфіденційних інтерв'ю із сотнями потерпілих від дій обох сторін, а також на судових документах та офіційних записах.

За даними ООН, 89% випадків сексуального насильства були вчинені представниками російських органів влади, зокрема військовими, співробітниками пенітенціарної служби та служби національної безпеки. Решта 11% стосувалися дій представників українських органів влади. Більшість постраждалих становили чоловіки, особливо в місцях тримання під вартою, проте насильства зазнали також жінки та діти, переважно на окупованих територіях України. Наймолодшою задокументованою жертвою зґвалтування стала чотирирічна дівчинка, а найстаршою – 82-річна жінка. В обох випадках злочини вчинили представники російських органів влади.

Серед задокументованих порушень – зґвалтування, групові зґвалтування, калічення статевих органів, ураження струмом, побиття та інші принизливі дії. Поширеною формою катувань українських військовополонених та утримуваного медичного персоналу було застосування електричного струму до статевих органів за допомогою радянського польового телефону «тапік» або електрошокера – цього зазнали щонайменше один раз 155 осіб (27%).

Водночас майже половину порушень, віднесених до відповідальності українських органів влади щодо російських та іноземних військовополонених, становили погрози сексуальним насильством, а решта включала примусове оголення, ураження струмом, побиття тіла й статевих органів, принизливе поводження, два випадки сексуального посягання та дві спроби зґвалтування.

Нагадаємо, на засіданні Ради Безпеки ООН оприлюднили дані про кількість убитих і поранених мирних жителів в Україні: за першу половину 2026 року вона суттєво зросла. Найбільше цивільних гине через повітряні удари Росії.

Засідання Ради Безпеки ООН щодо України відбулося 27 липня. Дані про постраждалих навела директорка Департаменту ООН з політичних питань Кайоко Гото.

Теги: ООН зґвалтування злочин росіяни

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