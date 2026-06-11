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На Хмельниччині у ставку потонули жінка та її 11-річна онучка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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На Хмельниччині у ставку потонули жінка та її 11-річна онучка
На ставку в селищі Ямпіль потонули двоє людей
фото: ДСНС Хмельниччини

Рятувальники та місцеві жителі дістали з води тіла загиблих

У Шепетівському районі Хмельницької області відпочинок біля водойми завершився страшною трагедією. На місцевому ставку в селищі Ямпіль під час купання потонули двоє людей – літня жінка та її малолітня онучка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Хмельниччини.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло до Служби порятунку напередодні, 10 червня, о 19:59. На місце трагедії негайно виїхали рятувальники та оперативно-слідча група поліції. Коли підрозділи ДСНС прибули до вказаного ставка, першу загиблу вже було виявлено. Тіло жінки 1962 року народження ще до приїзду фахівців зуміли самостійно дістати з води на берег місцеві жителі, які опинилися неподалік.

Пошуки дитини вимагали залучення спецзасобів. За допомогою надувного човна надзвичайники ретельно обстежили дно та акваторію селищного ставка. За короткий час на глибині було виявлено й піднято на поверхню тіло дівчинки 2014 року народження.

Наразі тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті. Наразі правоохоронні органи встановлюють усі деталі, причини та обставини, що призвели до одночасної загибелі дитини та її бабусі під час вечірнього відпочинку.

У зв'язку з початком літнього купального сезону та різким збільшенням кількості нещасних випадків на воді, рятувальники виступили із попередженням до населення.

Шановні громадяни! Співробітники ДСНС вкотре закликають суворо дотримуватися правил безпечної поведінки біля водойм:

  • у жодному разі не залишайте дітей без нагляду дорослих, навіть якщо вони вміють плавати;
  • не купайтеся в необладнаних, диких та неперевірених для цього місцях;
  • уникайте заходження у воду в стані алкогольного сп'яніння та під час різкої зміни температури повітря.

Пам'ятайте, що нехтування базовими правилами безпеки коштує життя.

Нагадаємо, правоохоронці Хмельницької області викрили та успішно припинили діяльність двох нелегальних гральних закладів, які тривалий час таємно функціонували у Шепетівці та Славуті. Підпільний бізнес було ліквідовано під час масштабної спецоперації.

До слова, у Хмельницькому правоохоронці з'ясовують обставини трагічної події, що сталася напередодні ввечері. У дворі однієї з міських багатоповерхівок було виявлено тіло молодої дівчини без ознак життя. За попередніми даними слідства, вона загинула внаслідок падіння з висоти. 

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Теги: Хмельниччина водойма ДСНС

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