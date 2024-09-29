Карта бойових дій в Україні станом на 29 вересня 2024 року

Окупанти атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

Вчора держава-терорист завдала двох ракетних ударів сімома ракетами, 50 авіаударів, скинувши при цьому 84 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 700 дронів-камікадзе та здійснили більше 3400 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій Фото: ISW

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 136 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують стримувати натиск окупаційних військ. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Окупанти атакують на Куп’янському, Лиманському і Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Російські терористи один раз безуспішно штурмували позиції наших підрозділів в районі Тихого. При цьому втрати окупантів, за наявною інформацією на даний час, склали 45 осіб вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, чотири автомобіля та одиницю спеціальної техніки. Також наші захисники пошкодили танк, дві артилерійські системи та три автомобіля окупантів.

фото з відкритих джерел

На Куп’янському напрямку

14 разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Лозове та Табаївка підрозділи Сил оборони відбили 11 атак. Триває три боєзіткнення поблизу Стельмахівки та Вишневого.

фото з відкритих джерел

На Лиманському напрямку

За сьогодні російські війська 22 рази атакували українських захисників в районах шести різних населених пунктів. Два боєзіткнення поблизу Невського досі тривають.

фото з відкритих джерел

На Сіверському напрямку

Ворог п’ять разів штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Верхньокам’янського та Виїмки на Сіверському напрямку. Тривають бої.

фото з відкритих джерел

На Краматорському напрямку

Українські воїни відбили вісім спроб загарбників просунутись вперед в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки. Два боєзіткнення поблизу Часового Яру продовжуються. Ситуація контрольована.

фото з відкритих джерел

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку, де окупанти сім разів атакували наші позиції, п’ять боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Торецька та Неліпівки.

фото з відкритих джерел

На Покровському напрямку

Основні зусилля ворог і далі прикладає на Покровському напрямку. Тут, впродовж цієї доби, агресор 34 рази атакував наші позиції. В районах Селідового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки відбулося понад половина від усіх боєзіткнень. П’ять боєзіткнень тривають досі.

фото з відкритих джерел

На Курахівському напрямку

Загарбники на цей час доби зробили вісім спроб просунутися вперед. Дві атаки продовжуються. В основному бої тривають біля Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника.

фото з відкритих джерел

На Времівському напрямку

Складна ситуація на Времівському напрямку, де сьогодні агресор 15 разів штурмував передній край нашої оборони в районі Вугледара, Водяного та Катеринівки. На даний час триває вісім боєзіткнень.

фото з відкритих джерел

На Оріхівському напрямку

Неподалік Роботиного, відбито один штурм російських загарбників.

фото з відкритих джерел

На Придніпровському напрямку

Ворог здійснив три безуспішні спроби штурму позицій українських підрозділів.

фото з відкритих джерел

Нагадаємо, триває 949-й день повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні за ефективну бойову роботу відзначаємо воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Сухопутних військ Збройних Сил України та 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади Національної гвардії України.