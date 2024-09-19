Втрати ворога станом на 19 вересня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1130 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 19 вересня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 19 вересня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 19 вересня втратила:
- особового складу ‒ близько 638140 (+1130) осіб,
- танків ‒ 8705 (+14) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 17093 (+13) од.,
- артилерійських систем – 18177 (+23) од.,
- РСЗВ – 1189 (+1) од.,
- засоби ППО ‒ 947 (+0) од.,
- літаків – 369 (+0) од.,
- гелікоптерів – 328 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15417 (+63),
- крилаті ракети ‒ 2592 (+0) од.,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.,
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24839 (+55) од.,
- спеціальна техніка ‒ 3109 (+0).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 19 вересня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- У Середземному морі п'ять ворожих кораблів, із яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 32 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – дев'ять суден, з яких чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них чотири рухались із протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 939-й день повномасштабної війни в Україні.
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