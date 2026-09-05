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Україна пропонувала Путіну припинити бої на фронті під час візиту посланців Трампа

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна пропонувала Путіну припинити бої на фронті під час візиту посланців Трампа
Буданов розповів про пропозицію України щодо припинення вогню
фото: Кирило Буданов у Facebook

Путін отримав пропозицію України, але відповіді на неї не дав

Україна передала Росії пропозицію щодо припинення вогню, яку довели до російського диктатора Володимира Путіна. Водночас відповіді від Москви не було. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар керівника Офісу президента Кирила Буданова «Суспільному».

За словами Буданова, українська пропозиція передбачала припинення не лише повітряних ударів, а й бойових дій безпосередньо на фронті. «Дрони летять – ви все бачили», – зазначив керівник Офісу президента, коментуючи реакцію російської сторони.

Буданов також підтвердив, що 6 вересня Україну мають відвідати спецпосланець президента США Стів Віткофф та зять американського лідера Джаред Кушнер. За його словами, перед цим американські представники мають прибути до Росії.

Керівник Офісу президента припустив, що 6 вересня російські війська можуть утриматися від атак на Київ через перебування в українській столиці представників американської адміністрації.

Нагадаємо, 4 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про майбутні візити Віткоффа та Кушнера до Москви й Києва. Глава держави заявив, що Україна не завдаватиме повітряних ударів упродовж часу, необхідного для поїздки американських переговорників до Росії, проведення переговорів та пов'язаних із ними логістичних заходів.

Зеленський очікував, що Росія дзеркально утримається від повітряних атак. Водночас 5 вересня у Збройних силах України наголосили, що режим припинення вогню не може бути одностороннім або несиметричним, оскільки за таких умов виникає загроза для українських військових.

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Теги: авіаудар Офіс президента дрон росія ЗСУ військові фронт перемир'я Кирило Буданов

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