Міноборони РФ відзвітувало про «знищення» бригади ЗСУ, якої не існує

У РФ заявили, що «відбили» атаку ЗСУ в північно-західному напрямку

Російське Міноборони звітує, як армія РФ отримує на фронті одну «перемогу» за іншою. Однак у цих звітах є нюанс. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на оперативно-тактичне угруповання «Харків».

Зокрема, у РФ заявили, що «відбили» атаку ЗСУ в північно-західному напрямку (мова про Куп'янський напрямок, – ред.) із метою виходу з кільця оточення.

«Знищено вісім бойовиків 16-ї механізованої бригади ЗСУ. Крім того, припинено дві спроби деблокування оточених формувань підрозділами 151-ї механізованої бригади ЗСУ та 15-ї бригади Нацгвардії в районах населених пунктів Петрівка та Велика Шапківка Харківської області. Знищено до 20 бойовиків», – кажуть у Міноборони РФ.

Проте в оперативно-тактичному угрупованні «Харків» пояснили, що 16-ї механізованої бригади ЗСУ взагалі не існує.

«На цей раз воно (Міноборони, – ред.) на своєму офіційному каналі повідомило про перемогу на Куп’янському напрямку, де було нанесено удар по 16 механізованій бригаду ЗСУ. Але є один нюанс – такої бригади в Збройних Силах просто не існує. Тому кого перемогло у віртуальній битві МО РФ – залишається загадкою…», – написали військові.

Раніше журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що поблизу Покровська на Донеччині Сили оборони проводять контрнаступальну операцію.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться». Учора російський диктатор запропонував тимчасове 5–6-годинне перемир’я у Покровську та Куп’янську, щоб туди змогли приїхати іноземні журналісти. Зеленський підкреслив, що РФ зібрала на Покровському напрямку близько 170 тис. особового складу – «всі їх сили».

Президент уточнив, що ЗСУ намагаються знищити російські війська, які увійшли у місто, але роблять це обережно, щоб зберегти особовий склад. Він також спростував інформацію про «котли» для українських сил.

Голова СБУ Василь Малюк назвав заяви РФ про окупацію Покровська брехнею, нагадуючи, що вперше окупанти анонсували захоплення міста 19 місяців тому, але за цей час просунулися лише на 7 км, зазнавши десятків тисяч втрат.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області.