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Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року
На фронті відбулося 163 бойові зітктнення
фото з відкритих джерел

Найзапекліші бої тривають на Курахівському та Покровському напрямках

Російські загарбники завдали по території України 61 авіаудар, скинувши 88 КАБ. Крім цього, росіяни задіяли для ураження 587 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 1
фото: understandingwar.org

Новини війни в Україні

За минулу добу відбулося 163 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіші бої йдуть на Курахівському та Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог тричі атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Вовчанська та Тихого. У результаті боєзіткнень успіху не мав. За наявною інформацією, втрати ворога на даному напрямку склали 72 військовослужбовця вбитими та пораненими, знищено артилерійську систему, чотири одиниці автомобільної техніки та 35 БпЛА.

Також нашими воїнами пошкоджено дві артилерійські системи та три автомобілі окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Противник одинадцять разів проводив наступальні штурми у районах Синьківки, Стельмахівки та Глушківки. Українські захисники відбили дев’ять атак, ще дві наразі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Протягом доби російські загарбники 28 разів атакували позиції українців неподалік Макіївки, Чернещини, Невського та Торського. Сили оборони дали жорстку відсіч росіянам, проте одне боєзіткнення триває досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 4

На Сіверському напрямку

Ворог також зазнав невдачі під час бойових зіткнень біля Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Оборонці української землі відбили усі сім атак противника.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 5

На Краматорському напрямку

Наші захисники зупинили дві наступальні дії росіян поблизу Курдюмівки та Іванівського, ситуація контрольована.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 6

На Торецькому напрямку

Окупанти 12 разів атакували сили оборони біля Торецька, Щербинівки та Неліпівки. Українські захисники відбили переважаючі сили ворога. Загарбницька армія активно застосовувала авіацію протягом дня, так було завдано ударів по районам Дружба, Клебан-Бик, Петрівка та Катеринівка.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 7

На Покровському напрямку

За минулу добу росіяни 36 разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Гродівка, Миролюбівка, Миколаївка, Новогродіка та Маринівка. Чотири атаки досі тривають.

Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 248 окупантів, 103 з них – безповоротно. Також знищено два танки, три БМП, два БТР, три міномети та шість одиниць автомобільної техніки. Крім цього, пошкоджено танк, міномет та три автомобілі ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 8

На Курахівському напрямку

Ворог, за підтримки авіації, 49 разів атакував наші позиції поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. За уточненою інформацією, досі точиться 13 боєзіткнень.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 9

На Времівському напрямку

Загарбники здійснили п’ять наступальних дій неподалік Вугледару, Рівнополя та Катеринівки, задіявши при цьому штурмову та бомбардувальну авіацію.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 10

На Оріхівському напрямку

Ворог намагається просунутись поблизу П’ятихаток, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки. Українські захисники відбили два ворожих штурми, три боєзіткнення триває. Окупант завдав авіаційного удару по Кам’янському.

Карта бойових дій в Україні станом на 20 вересня 2024 року фото 11

На Придніпровському напрямку

Росіяни зазнали поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.

Нагадаємо, триває 940-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ Генштаб танки росіяни

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