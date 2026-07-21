Неконтрольована хвиля затоплює Шебекіно після вибуху на дамбі в РФ

Вода поглинає споруди біля берегової лінії, а ситуація стає критичною

На території Бєлгородської області Російської Федерації внаслідок удару безпілотних літальних апаратів зазнала пошкоджень гребля Бєлгородського водосховища. Після інциденту стався прорив гідротехнічної споруди, через що вода почала неконтрольовано сходити вниз за течією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними незалежного видання «Пепел», пошкодження дамби могли виникнути внаслідок ударів, яких зазнав об'єкт 19 липня. Журналісти «Пепла», посилаючись на анонімні джерела та аналіз супутникових знімків, стверджують, що пошкоджено водоскидний вузол завдовжки близько 30 метрів. Також, за їхніми даними, зруйновано ділянку дороги, яка проходить по гребеню гідротехнічної споруди.

За даними видання, на супутникових знімках зафіксовано розрив дорожнього полотна на греблі та неконтрольований скид води. Джерела «Пепла», які побували на місці після руйнування, стверджують, що міст через дамбу знищений, що суттєво ускладнює проведення аварійно-відновлювальних робіт. Як зазначають співрозмовники видання, через руйнування мосту ліквідувати прорив традиційним способом – засипанням пошкодженої ділянки, як це робили під час попереднього інциденту, – ймовірно, не вдасться.

Руйнування конструкцій дамби призвело до критичного підняття рівня води в річці Нежеголь і вода почала неконтрольовано виходити вниз за течією.

На території Бєлгородської області РФ зазнала пошкоджень гребля Бєлгородського водосховища. фото: t.me/belpepel

Через паводкову хвилю розпочалося затоплення прибережних ділянок у місті Шебекіно Білгородської області.

Російські джерела стверджують, що наразі підтоплено господарські та технічні споруди, а також інфраструктурні об'єкти, розташовані безпосередньо біля берегової лінії. Вода продовжує поширюватися прилеглою територією населеного пункту. У мережі також поширюються фото й відео, на яких, як стверджується, зафіксовано наслідки підтоплення.

Інформація щодо масштабів руйнувань та можливої евакуації місцевого населення уточнюється.

Водночас станом на момент публікації офіційного підтвердження інформації про прорив дамби, масштаби пошкоджень, причини інциденту та можливі наслідки від федеральних органів влади РФ або незалежних джерел немає. Підтверджених даних про постраждалих також не оприлюднено.

До речі, восени 2025 року гребля Білгородського водосховища вже була пошкоджена . Тоді, за даними влади, ремонт зайняв п'ять днів. Нині ж, за даними журналістів, пошкодження греблі серйозніші.

Зазначимо, що за даними російських ЗМІ, крім ударів по Шебекіно, невідомі БПЛА атакували села Нікольське, Стрелецьке, Драгунське та село Октябрьський у Білгородському повіті, а також село Центральне в Ракитянському районі, місто Грейворон і село Дорогошч у тому ж муніципалітеті, село Красна Яруга. Були пошкоджені приватні домогосподарства, транспорт, соціальні об'єкти та багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, у ніч проти 7 липня Росія зазнала масштабної атаки безпілотників, під ударом опинилися Білгородська область і Московський регіон. Через наліт дронів у Росії тимчасово обмежували роботу шести аеропортів, а в Білгороді повідомили про пожежу на газотранспортному об'єкті.