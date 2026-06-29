The Times: Атакуючи Крим, Україна планує змусити Путіна сісти за стіл переговорів

Путін може сісти за стіл переговорів через атаки на Крим, але може і навпаки, загострити ситуацію

Крим є основою політичної спадщини російського диктатора Володимира Путіна

Через посилення українських повітряних ударів по логістичних та енергетичних об’єктах в окупованому Криму оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times.

Київ стрімко нарощує тиск на стратегічно та символічно важливий для Кремля півострів, застосовуючи ефективні засоби ураження середньої дальності для атак на мости, залізниці, пороми, а також паливну та енергетичну інфраструктуру. Ця кампанія, яку міністр оборони України Михайло Федоров раніше окреслив як стратегію «ізоляції Криму за допомогою безпілотників», розпочалася з ураження російських систем ППО і наразі переросла у планомірне блокування шляхів постачання та військових баз РФ.

Попри те, що операція має суто військовий характер, її наслідки суттєво позначилися на цивільному житті: на півострові зафіксовано масові перебої зі світлом, обмеження продажу пального для цивільних та зрив туристичного сезону, а на під’їздах до Керченського мосту утворилися величезні затори з транспорту, на якому люди намагаються виїхати.

Головна мета України у цій кампанії – поставити під загрозу контроль Росії над півостровом і в такий спосіб змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Водночас експерти вказують на ризик непередбачуваної ескалації, оскільки серед російських еліт точиться боротьба між прагматиками, які виступають за замороження конфлікту, та радикалами, що вимагають подальшої мобілізації.

Зважаючи на те, що Крим є основою політичної спадщини Володимира Путіна, під тиском загрози його втрати диктатор може як погодитися на діалог, так і вдатися до чергового підвищення ставок.

Нагадаємо, останніми днями в окупованому Криму фіксуються перебої з електропостачанням, дефіцит пального та проблеми з логістикою. На півострові запроваджували графіки відключення світла, а окупаційна влада повідомляла про обмеження в роботі транспорту та соціальних закладів.

Сили оборони України завдали серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.