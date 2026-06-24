Російський гуморист записав пісню про ж..пу Путіна, яка ховається від дронів

Семен Слєпаков відомий піснями, у яких він висміює російського диктатора Володимира Путіна

Росіянин пригадав курйоз із Путіним, коли він не зміг тричі вигукнути гасло «Ура!»

Російський комік Семен Слєпаков, який мешкає в Ізраїлі, записав саркастичну пісню зі зверненням до Путіна. Свою композицію артист назвав «Маленька війна». Про це розповідає «Главком» із посиланням на відео автора пісні.

У своїй пісні Семен Слєпаков розповідає, що Путін вирішив розпочати війну в Україні, оскільки йому здалося, що Росія маленька і їй треба більше земель.

«Якщо у тебе є велика країна в підпорядкуванні,

Але ти вирішив, що все одно маленька вона,

Можна прийти в просвітленні цьому до висновку, що потрібна переможна із сусідом маленька війна».

Однак сподівання Путіна закінчити війну за три дні, взявши Київ, обернулися тим, що на п’ятий рік повномасштабної російської агресії над Москвою літають українські дрони.

«Маленька війна, маленька війна,

Через три дні успішно буде завершена вона.

Дрони літають над столицею, в а**ї вся країна,

П'ять довгих років майже триває маленька війна».

Семен Слєпаков іронічно прокоментував недавній курйоз з Путіним, коли він не міг вигукнути тричі «Ура». Також він заспівав і про російського артиста Шамана.

«І ясно їжаку, і навіть Шаману, що мир укласти пора,

Але хтось каже, що все за планом, ура, ура, ура».

Головним героєм пісні став Путін, який ховається від українських дронів у Москві. Росіянин також висміяв те, що в його країні найбільше турбуються про захист диктатора. Водночас у Росії руйнується економіка та літають дрони.

«Росте ціна на бензин, але головне не країна,

А щоб була в неї надійна жопа, захищена одна.

Головне, щоб не дізналися дрони, де вона, де вона,

Для конспірації дуже тихо звук видає вона,

Ура, ура, ура».

Семен Слєпаков – російський гуморист, сценарист і продюсер, який після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово виступав проти війни та критикував дії Кремля. Зокрема, у 2026 році він засуджував російські удари по українських містах та енергетичній інфраструктурі, наголошуючи на відповідальності тих, хто ухвалює такі рішення. У 2023 році Міністерство юстиції РФ внесло артиста до реєстру «іноземних агентів», звинувативши його у діяльності, що суперечить офіційній позиції російської влади. Нині Слєпаков проживає за межами Росії.

Нагадаємо, російський гуморист та бард Семен Слєпаков раніше публікував в соцмережі сатиричну композицію на РФ. І хоча країна-агресорка у пісні «Колискова» прямо не згадується, проте за контекстом стає зрозуміло, що йдеться саме про неї.

До слова, у травні президент Володимир Путін в черговий раз потрапив у курйоз та викликав хвилю жартів. Однак чимало людей побачили в поведінці лідера ознаки погіршення стану здоров'я. Курйозне відео розлетілося мережею і викликало хвилю обговорень. Під час промови Путін планував традиційно вигукнути «Ура!». Спочатку він спробував зробити це сидячи, але видав лише тихий та хрипкий звук.