197 боїв за добу: лінія фронту станом на 28 червня 2026

Лінія фронту станом на 28 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав одного ракетного удару, застосував вісім ракет, здійснив 51 авіаційний удар, скинув 147 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5366 дронів–камікадзе та здійснив 1763 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

28 червня на фронті відбулося 197 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 26 окупантів та 14 – поранено, знищено склад ПММ, три одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки ворога. Пошкоджено дві артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та 125 укриттів противника. Знищено або подавлено 210 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Зафіксовано два боєзіткнення з противником. Ворог здійснив 68 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема п’ять – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж цієї доби противник тричі штурмував позиції наших підрозділів у районі Стариці та в бік населених пунктів Ізбицьке та Вільча. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Сьогодні ворог двічі атакував позиції Сил оборони в бік населених пунктів Подоли та Новоплатонівка.

На Лиманському напрямку

Загарбники здійснили 15 атак у районах населених пунктів Новоселівка, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Ставки, Дробишеве, Лиман.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 24 спроби загарбників йти вперед поблизу Закітного, Калеників, Різниківки та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка й Крива Лука. Ще два боєзіткнення тривають.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 11 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та Плещіївка. Одне боєзіткнення досі триває.

На Покровському напрямку

Усього ворог здійснив 24 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Шахове, Дорожнє, Новоолександрівка, Василівка, Родинське, Удачне, Філія та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Новий Донбас, Біляківка, Кучерів Яр, Шевченко, Муравка. Три боєзіткнення досі тривають.

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупиняли три ворожі атаки в районах населених пунктів Вороне, Тернове та у бік населеного пункту Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Відбулося 23 атаки окупантів у бік населених пунктів Воздвижівка, Гірке, Новоселівка, Цвіткове та Чарівне. Одне боєзіткнення на даний час триває.

Нагадаємо, триває 1586-й день повномасштабної війни в Україні.