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Полонений таджик розповів, як опинився у російській армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Полонений таджик розповів, як опинився у російській армії
Челентано, який взяв таджиків у полон
фото: скріншот із відео

Командир бив підлеглих окупантів, щоб вони йшли на штурм

Російські гастарбайтери здаються у полон ЗСУ. Так, у Роботиному бійці 141-ї піхотної бригади взяли у полон двох таджиків. Про це йдеться у сюжеті «Єдиних новин». 

32-річний Баходур розповів, що має сім’ю, працював у Москві на будівництві. Його схопили під час рейду міграційної служби. Відрядили у військо, а там лупцювали, щоб ішов у Роботине.

Щоправда, на питання, як він, громадянин іншої країни, опинився у російській армії, окупант відповісти не зміг. Зате охоче демонстрував два підбитих ока. Мовляв, це командир бив та наказував іти на штурм.

Боєць на псевдо Челентано, який взяв таджика у полон, каже, його надзвичайно розлючують відео, на яких росіяни розстрілюють беззбройних українських військових. Та уподібнюватися до нелюдів він наміру не має. Тому Баходуру надали всю необхідну допомогу.  

Раніше росіянам наказав здатися в полон голос із неба. 

Крім того, Україна заборонила російським військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки. 

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червого хреста щодо ймовріного розстрілу українського полоненого окупантами. 

Нагадаємо, що Бюро Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалило рішення про проведення термінових дебатів щодо українських військових та цивільних, які перебувають у російському полоні. 

До слова, Донецька обласна прокуратура розпочала розслідування за фактом воєнного злочину, скоєного російськими окупантами на Торецькому напрямку. За попередньою інформацією, троє українських військовослужбовців були розстріляні в спину після того, як здалися в полон. 

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Теги: Лубінець росіяни штурм відео Україна полон

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