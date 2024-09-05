Влада Фінляндії взялась за закриття російських шкіл – Iltalehti

Російські школи у східній Фінляндії влада хоче закрити через загрозу безпеці

У трьох містах Фінляндії хочуть закрити фінсько-російську Школу Східної Фінляндії через нібито потенційну загрозу національній безпеці. Директор школи проти закриття, пише видання Iltalehti із посиланням на джерела.

У школи є навчальні центри в містах Лаппеенранта, Іматра та Йоенсуу. Там навчаються 611 дітей, російська є рідною мовою для 37% з них. Кілька джерел, у тому числі джерела з питань зовнішньої політики та політики безпеки, повідомили Iltalehti, що міста були поінформовані про те, що продовження роботи окремої російської школи становить можливу загрозу національній безпеці Фінляндії.

«Ми не можемо допустити ситуації, коли фактично одна національність, тобто росіяни, має свою школу у Фінляндії. Таке середовище є схильним до спроб поширення проросійської пропаганди», – заявило газеті джерело.

Інше джерело підкреслює, що російська політика становить для Фінляндії більшу загрозу, якщо у Фінляндії є власні початкові школи для російськомовних. «Російська держава має вказівки, щод громадяни Росії перебувають на службі своїй країні, де б вони не жили», – каже джерело.

Раніше стало відомо, що влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.