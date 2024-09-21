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Обстріл Кривогу Рогу та вибухи в Росії: головне за ніч

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Обстріл Кривогу Рогу та вибухи в Росії: головне за ніч
Внаслідок обстрілу Кривогу Рогу понад два десятки осель пошкоджені
фото: Сергій Лисак

Вночі росіяни обстріляли Харків та Кривий Ріг

У ніч на 21 вересня ворожі війська запустили безпілотники. Окупанти обстріляли Кривий Ріг. Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії.

Безпілотники атакували військовий арсенал у Тверській області Росії

Ударні безпілотники атакували 23-й військовий арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міністерства оборони Росії, розташований у селищі Жовтневе Тверської області.

Безпілотники вдарили по складу боєприпасів у Краснодарському краї Росії (відео)

У Тихорецькому районі Краснодарського краю було зафіксовано атаку двох дронів. Місцеві жителі кажуть, що удару завдано по складу з боєприпасами. За словами губернатора, обидва БПЛА були знешкоджені силами протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

Окупанти вдарили по житловому сектору Кривого Рогу: є загиблі

Вночі, 21 вересня, російські війська завдали ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу. Внаслідок атаки щонайменше двоє людей загинули, троє отримали поранення, серед них є діти. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15

Станом на 01:01, кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова зросла до 15 осіб. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«До 15 зросла кількість постраждалих від вечірнього обстрілу Харкова. У всіх, крім дітей, стан середній, у двох дітей та одного дорослого – легкий», – йдеться в повідомленні.

Теги: росіяни Олександр Вілкул Кривий Ріг

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