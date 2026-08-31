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Український боєць розповів, як вирвався з полону та помстився окупантам за вбитого побратима

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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Український боєць розповів, як вирвався з полону та помстився окупантам за вбитого побратима
Військовий Пеле помстився за страчених побратимів
фото: Суспільне Харків

Військовий скористався моментом, коли окупанти втратили пильність

Прикордонник на псевдо Пеле, який служить у підрозділі «Срібна трійка», під час свого першого бойового виходу потрапив у полон до російських військових, але зміг вирватися, знищити двох окупантів і повернутися на українські позиції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Пеле разом із двома військовими зайшов на позицію. Один із побратимів вийшов із бліндажа, після чого росіяни запитали його, скільки українських військових перебуває на позиції. «Він назвав три позивні. Його просто розстріляли», – розповів прикордонник.

Після цього окупанти закидали бліндаж гранатами. За словами Пеле, одна з них була хімічною. Через газ українські військові були змушені вийти назовні, де росіяни взяли їх у полон.

«Ми лежали обличчям вниз. Сказали покласти руки за голову. Ми поклали. Він підійшов до побратима… просто в голову йому. Я тільки побачив бризки крові – і все», – згадує боєць.

Після захоплення в полон прикордонник дочекався моменту, коли один із російських військових втратив пильність. Біля Пеле окупанти залишили автомат, знятий із запобіжника. «Я встаю – одному в голову і другому в голову. І все», – розповів військовий.

Після цього він побіг у бік українських позицій і зміг повернутися до своїх. Побратими Пеле до цього вважали його загиблим. 

За мужність військовий отримав прапор підрозділу, шеврон, коїн та нагородний ніж.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що українські військові та західні аналітики готуються до виснажливих боїв за Краматорськ і Слов’янськ, які залишаються останнім потужним оборонним поясом на сході. Російські війська продовжують повільний наступ, використовуючи тактику поступового проникнення малими групами піхоти.

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Теги: ЗСУ війна військові

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