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Буданов розповів деталі візиту директора ЦРУ до Москви: головною темою була не Україна

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Буданов розповів деталі візиту директора ЦРУ до Москви: головною темою була не Україна
Буданов підкреслив, що візит планувався в іншому місці, але був перенесений
фото: Aerotime

Керівник Офісу президента заявив, що війну РФ проти України могли обговорювати під час зустрічі, але вона не була головною темою

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував нещодавній візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви. За його словами, війна Росії проти України була серед питань, які могли порушуватися під час переговорів, однак головна увага була зосереджена на відносинах між США та Росією. Про це він розповів у коментарі Новини.LIVE, повідомляє «Главком».

«Дочекаємося офіційних коментарів. Наскільки я знаю, це візит, який планувався трошки в іншому місці, був перенесений, і ось він відбувся. Там основні тематики – взаємовідносини, скажімо так, між двома країнами», – сказав Буданов.

Водночас керівник ОП зазначив, що питання завершення війни Росії проти України також могло бути серед тем переговорів американської та російської сторін. Буданов не став розкривати більше деталей, наголосивши на необхідності дочекатися офіційної інформації про результати візиту.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф прибув до Москви 25 серпня. Поїздка не була попередньо публічно анонсована. У Кремлі підтвердили контакти американського посадовця з представниками російських спецслужб, однак заявили, що зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним не відбулося.

За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, під час візиту Реткліфф провів переговори з представниками російської сторони, однак Москва не розкриває зміст цих контактів. Візит директора ЦРУ до російської столиці став першим із листопада 2021 року. Тоді американську розвідку очолював Вільям Бернс, який приїжджав до Москви для переговорів із російським керівництвом на тлі різкого загострення відносин між двома країнами.

Поїздка Реткліффа відбулася на тлі спроб Вашингтона відновити прямий діалог із Москвою щодо завершення війни Росії проти України. Водночас деталі переговорів американська та російська сторони поки офіційно не розкрили.

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Теги: Кирило Буданов війна ЦРУ Москва

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