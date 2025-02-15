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Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони
Вибухи в Росії лунали в ніч на 15 лютого
скриншот з відео

Міноборони Росії заявляє, що російська ППО збивала українські безпілотники. Зокрема, 40 безпілотників було збито

Росіяни заявляють про масовану атаку дронами, роботу семи аеропортів призупинили. Введено план «Килим» в аеропортах в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.

У Калузькій області РФ внаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт, а в Волгограді під удар потрапив нафтопереробний завод.

Губернатори щонайменше чотирьох регіонів заявили про атаку БПЛА. Росавіація вранці повідомила про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську. 

Міноборони Росії заявляє, що російська ППО збивала українські безпілотники. Зокрема, 40 безпілотників було збито.

Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони фото 1

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що НПЗ у Волгограді є важливою ціллю через його входження до топ-10 нафтопереробних заводів росії.

«У Волгограді була атака невідомих БПЛА, ціллю яких був у тому числі НПЗ. Працювала російська ппо, реб. Нагадаю, що НПЗ Волгограда - важлива ціль, бо він в десятці нафтопереробних заводів росії. Це вже не перша атака, росіяни намагаються з усіх сил його захищати», – написав Коваленко.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 лютого у Волгограді пролунала серія потужних вибухів. Російські Telegram-канали стверджують, що ППО нібито збивала невідомі дрони поблизу нафтобази в місті.

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Теги: росіяни безпілотник завод дрон системи ППО

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