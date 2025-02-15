Вибухова ніч у Росії: декілька областей атакували дрони

Вибухи в Росії лунали в ніч на 15 лютого

Міноборони Росії заявляє, що російська ППО збивала українські безпілотники. Зокрема, 40 безпілотників було збито

Росіяни заявляють про масовану атаку дронами, роботу семи аеропортів призупинили. Введено план «Килим» в аеропортах в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.

У Калузькій області РФ внаслідок атаки загорівся промисловий об'єкт, а в Волгограді під удар потрапив нафтопереробний завод.

Губернатори щонайменше чотирьох регіонів заявили про атаку БПЛА. Росавіація вранці повідомила про тимчасові обмеження на приймання і виліт літаків в аеропортах в Астрахані, Владикавказі, Волгограді, Грозному, Калузі, Саратові та Ульяновську.

Міноборони Росії заявляє, що російська ППО збивала українські безпілотники. Зокрема, 40 безпілотників було збито.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначає, що НПЗ у Волгограді є важливою ціллю через його входження до топ-10 нафтопереробних заводів росії.

«У Волгограді була атака невідомих БПЛА, ціллю яких був у тому числі НПЗ. Працювала російська ппо, реб. Нагадаю, що НПЗ Волгограда - важлива ціль, бо він в десятці нафтопереробних заводів росії. Це вже не перша атака, росіяни намагаються з усіх сил його захищати», – написав Коваленко.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 лютого у Волгограді пролунала серія потужних вибухів. Російські Telegram-канали стверджують, що ППО нібито збивала невідомі дрони поблизу нафтобази в місті.