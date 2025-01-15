Російські атаки на підводні кабелі – як Путін провокує Альянс

Пряме протистояння НАТО з Росією вже почалось: з Балтики, з місії щодо захисту підводних кабелів, які регулярно рвуть російські диверсанти на китайських кораблях.

***

Генсек НАТО Марк Рютте повідомив про початок місії «Baltic Sentry»|«Балтійський вартовий», скерованої на захист підводних кабелів у Балтійському регіоні після серії інцидентів, пов'язаних із можливим саботажем з боку Росії.

Туск додав: «Ці дії (РФ) у Балтійському морі вимагають від нас, у певному сенсі, безпрецедентних рішень. У цій ситуації йдеться про радикальне зміцнення присутності НАТО у Балтійському морі».

***

Лише за останні два місяці було пошкоджено кілька підводних кабелів між Литвою та Швецією, Німеччиною та Фінляндією, а також Естонією та Фінляндією. Рютте наголосив, що понад 95% інтернет-трафіку проходять через підводні кабелі, які забезпечують фінансові транзакції на $10 трлн щодня.

Насправді доволі дивна динаміка: з одного боку, Путін вимагає (і вже ніби домігся) розмови з Трампом щодо умов перемир'я. Трамп при тому вимагає від ЄС більшої активності в обороні (і більшого фінансування). Зеленський вимагає більшої збройної підтримки, бо це війна на захист Європи і ослаблення Росії в інтересах Європи і США.

І прямо у процесі підготовки попередніх домовленостей Путін продовжує розпоряджатись про дошкульні для ЄС у цілому диверсії – продовжує «смикати європейського вовка за вуса». Нащо?

От, вже домігся активізації НАТО прямо на своїх кордонах, у Балтійському морі. Домігся зміни загальної оборонної позиції на значно суворішу (а буде ще жорсткіше з такими тенденціями).

Таке враження, що Путін всіляко підштовхує НАТО на відповідь Зеленському: «Ви кажете, що вам бракує зброї і на тих бійців, що є? Окей, збільшуйте чисельність ЗСУ, а ми значно збільшимо збройне забезпечення всіх, і нових, і старих підрозділів, бо Путін неугодоспроможний провокатор»...