Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американський генерал розповів, як ефективно провести мобілізацію в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Американський генерал розповів, як ефективно провести мобілізацію в Україні
За словами військового, українців потрібно заохочувати служити й захищати свою державу
фото з відкритих джерел

Генерал Бен Годжес дав пораду українському уряду

Для ефективної мобілізації військовозобов'язані українці, які зараз перебувають за кордоном, повинні повернутися на Батьківщину. Про це повідомив в інтерв'ю «РБК-Україна» американський генерал у відставці та екскомандувач армією США в Європі Бен Ходжес.

За словами Ходжеса, десятки тисяч чоловіків і жінок призовного віку повинні бути у Збройних силах України, а не у Німеччині, Польщі та Румунії. 

Як зазначив військовий, українців потрібно заохочувати служити й захищати свою державу. За його словами, вони повинні зрозуміти, що матимуть усе необхідне для служби, зокрема будуть добре навчені, матимуть хороших командирів у війську та не будуть кинуті у «м'ясорубку».

«Інакше можна уявити, що деякі країни стануть казати: навіщо нам надавати сотні мільйонів євро підтримки Україні, коли велика кількість українців не готові залишатися і боротися самі?» – аргументував військовий, попередивши, що це може поставити під загрозу довгострокову підтримку нашої держави.

До слова, Ходжес вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі нашій державі.

Також Годжес сказав, що надані союзниками ракети Atacms допоможуть ЗСУ завдавати точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму. Український Генштаб також знайде найкращі цілі для літаків F-16. 

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном. 

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До відома, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. 

Читайте також:

Теги: війна США мобілізація українці кордон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 квітня українські війська відбили 47 атак РФ на Авдіївському напрямку
Аналітики повідомили, на якому напрямку фронту збільшилася кількість атак окупантів
Вчора, 05:02
1, 6 та 8 травня будуть звичайними робочими днями для фінансової системи
Як працюватимуть банки на Великдень та травневі свята: графік НБУ
30 квiтня, 12:52
Нова епоха носорогізації у Росії
«Носорогозація» Росії
26 квiтня, 15:08
Через обстріл Одеси затримуються поїзди далекого та приміського сполучення
Через ракетний удар по Одесі затримуються потяги: список рейсів
24 квiтня, 11:53
Ввечері, 19 квітня, безпілотники атакували Брянськ
Російський Брянськ атакували дрони: горить підстанція (відео)
20 квiтня, 00:32
Макрон (у центрі), генеральний директор компанії Eurenco Тьєррі Франку (2-й ліворуч) та міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер (крайній праворуч) започаткували будівництво заводу
Макрон спрогнозував сценарій, за якого ЄС доведеться збільшити допомогу Україні
11 квiтня, 20:02
Експерт: Про захоплення території аж до берега Дніпра мова точно не йдеться, адже армія РФ буде використовувати лише той ресурс, який має на сьогодні
Великий наступ росіян навесні? Військовий оглядач оцінив шанси окупантів
5 квiтня, 17:34
Росія за рік на війну витрачала $108 мільярдів, і недоотримання $67 мільярдів – це 62% цих витрат
Росія втрачає величезні гроші, але все одно здатна продовжувати війну. Чому?
4 квiтня, 15:01
Зеленський заявив, що всілякі міжнародні організації та західні партнери мають підтримувати удари дронів по території РФ
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
3 квiтня, 16:42

Політика

У Швеції стартували масштабні навчання НАТО
У Швеції стартували масштабні навчання НАТО
Американський генерал розповів, як ефективно провести мобілізацію в Україні
Американський генерал розповів, як ефективно провести мобілізацію в Україні
Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру
Швейцарія хоче запросити Росію на Глобальний саміт миру
США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін
США залишають свій військовий батальйон у Литві на необмежений термін
«Я маю чітку мету»: Макрон зробив важливу заяву щодо відправки військ до України
«Я маю чітку мету»: Макрон зробив важливу заяву щодо відправки військ до України
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
24K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
16K
Нардеп пояснив, ким заблоковано законопроєкт про ліквідацію Московської церкви
12K
Привітання на Чистий четвер: яскраві листівки, побажання у віршах та прозі
5873
Польща пояснила, які біженці з України не отримають допомогу
5413
Блогер-пліткар розповсюджує чутки про проблеми у родині Єфросиніної

Новини

«Укренерго» пояснило, хто рятує енергетику України від дефіциту
Сьогодні, 14:40
Глушить FPV-дрони в межах 200 м: Мінцифри показало українську систему РЕБ
Вчора, 14:43
НКРЕКП нарешті затвердила обсяг підтримки зелених електростанцій за 5 місяців 2023 року
Вчора, 12:07
«Метінвест» пропонує навчання та роботу тисячам ветеранів: під це змінили всі бізнес-процеси
Вчора, 11:49
Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
29 квiтня, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
29 квiтня, 05:20

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua