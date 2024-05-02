Американський генерал розповів, як ефективно провести мобілізацію в Україні

За словами військового, українців потрібно заохочувати служити й захищати свою державу

Генерал Бен Годжес дав пораду українському уряду

Для ефективної мобілізації військовозобов'язані українці, які зараз перебувають за кордоном, повинні повернутися на Батьківщину. Про це повідомив в інтерв'ю «РБК-Україна» американський генерал у відставці та екскомандувач армією США в Європі Бен Ходжес.

За словами Ходжеса, десятки тисяч чоловіків і жінок призовного віку повинні бути у Збройних силах України, а не у Німеччині, Польщі та Румунії.

Як зазначив військовий, українців потрібно заохочувати служити й захищати свою державу. За його словами, вони повинні зрозуміти, що матимуть усе необхідне для служби, зокрема будуть добре навчені, матимуть хороших командирів у війську та не будуть кинуті у «м'ясорубку».

«Інакше можна уявити, що деякі країни стануть казати: навіщо нам надавати сотні мільйонів євро підтримки Україні, коли велика кількість українців не готові залишатися і боротися самі?» – аргументував військовий, попередивши, що це може поставити під загрозу довгострокову підтримку нашої держави.

До слова, Ходжес вважає, що війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі нашій державі.

Також Годжес сказав, що надані союзниками ракети Atacms допоможуть ЗСУ завдавати точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму. Український Генштаб також знайде найкращі цілі для літаків F-16.

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та закордонного паспорта для чоловіків віком від 18 до 60 років під час їх перебування за кордоном.

Як повідомлялося, Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

До відома, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.