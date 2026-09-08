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Масований удар по Київській області: влада повідомила про постраждалого

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований удар по Київській області: влада повідомила про постраждалого
У Бориспільському районі пошкоджено сім вантажних автомобілів
фото: ДСНС Київщини

Медики надають постраждалому необхідну допомогу

У ніч проти 8 вересня РФ масовано атакувала Київщину. Під удар потрапили мирні населені пункти та цивільна інфраструктура. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Київської ОДА Тимура Ткаченка.

«На жаль, є постраждалий у Білій Церкві. Чоловік отримав осколкові поранення. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Унаслідок атаки пошкоджені будинки людей, підприємства, складські приміщення та автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Броварському районі пошкоджено три приватні домоволодіння та автомобіль. У Бориспільському – складське приміщення, підприємство та сім вантажних автомобілів.

Також у Фастівському районі пошкоджено три приватні домоволодіння. В Обухівському – приватний будинок. У Білоцерківському районі пошкоджені виробниче та складське приміщення, два багатоквартирні будинки, а також приватне домоволодіння.

«На місцях працюють рятувальники та аварійні служби. Допомагаємо людям, фіксуємо пошкодження та ліквідовуємо наслідки атаки», – підкреслив Ткаченко.

Нагадаємо, що унаслідок російської дронової атаки у Бориспільському районі Київської області виникли пожежі на території промислових підприємств, а також було пошкоджено логістичний комплекс.

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Теги: війна Київщина

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