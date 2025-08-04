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Колишня помічниця бойовиків «ДНР» поскаржилася на свавілля окупантів (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Колишня помічниця бойовиків «ДНР» поскаржилася на свавілля окупантів (відео)
Прихильниця окупантів звернулася до главаря так званої ДНР та інших окупаційних «структурних підрозділів»
фото: скріншот з відео

Прихильниця «ДНР» з Донецька поскаржилася, що Росія відібрала її квартиру

Мешканка Донецька Олена Голікова, яка у 2014 році активно підтримувала «ополчєніє» та виступала за прихід Росії, тепер звертається до російського керівництва з проханням про допомогу. Її квартиру, придбану у 2019 році, окупаційна влада визнала власністю Російської Федерації та вимагає звільнити. Про це повідомляє «Главком».

Олена Голікова, 62-річна пенсіонерка, яка працює диспетчером на швидкій допомозі, розповіла, що в 2014 році допомагала бойовикам і була «повністю за «ДНР» і Росію».

У 2019 році Голікова придбала квартиру, оформивши угоду у «нотаріуса ДНР». Вона стверджує, що на той момент угода була законною, а продавця не було в «санкційних списках». Однак восени 2024 року їй на двері повісили повідомлення, що квартира належить Російській Федерації, і вона має її звільнити протягом п'яти днів.

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За словами Голікової, її угоду визнали «нічтожной». Вона звернулася до главаря так званої ДНР та інших окупаційних «структурних підрозділів», але отримала лише відписки. Тепер прихильниця окупантів звертається безпосередньо до російського диктатора Володимира Путіна, уряду та прокуратури, та просить допомогти їй відстояти нерухомість.

«Хотілося б, звичайно, відстояти свої права. Адже незаконно забирати у мене мою приватну власність», – заявила Голікова.

Нагадаємо, масові проблеми з водою, відсутність перспектив і розруха на окупованих територіях є частиною навмисної стратегії Кремля. Мета – витіснення місцевих жителів та заміна їх «лояльними» громадянами з Росії. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Остання крапля для Донбасу. Росія довела регіон до гуманітарної катастрофи».

У розмові з редакцією волонтер, громадський діяч і колишній президент Маріупольського телебачення Микола Осиченко зауважив, що тривалий час вивчає ситуацію на тимчасово окупованих територіях і неодноразово висвітлював теми гуманітарної кризи.

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Теги: окупанти «ДНР» нерухомість окупація

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