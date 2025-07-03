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Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року

Ростислав Вонс
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Ростислав Вонс
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Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Facebook/Генштаб

Триває 1226-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 185 боєзіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, застосувавши сім ракет, а також 62 авіаударів, скинувши 93 керовані бомби. Крім цього, здійснив 5520 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3194 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Полтавка, Маяк Донецької області; Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та двох артилерійських засобах противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили 13 атак росіян. Противник минулої доби завдав девʼять авіаційних ударів, загалом скинув 19 керованих авіаційних бомб, та здійснив 360 артилерійських обстрілів, зокрема 19 – із реактивних систем залпового вогню.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 1

На Південно–Слобожанському напрямку

Ворог 25 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі Глибокого, Зеленого, Вовчанська, Мілового, Амбарного та в бік Митрофанівки й Малої Шапківки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Степова Новоселівка, Колісниківка, Загризове, Зелений Гай та у напрямку Петропавліки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Рідкодуб, Торське, Греківка, Григорівка, Зелена Долина, Ямполівка, Карпівка, Колодязі та в напрямках Чернещини, Шандриголового, Середнього й Нового Миру.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 4

На Сіверському напрямку

Наші воїни успішно зупинили три атаки противника у бік Федорівки та Виїмки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 5

На Краматорському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували в напрямку Бондарного, Маркового та в районі Часового Яру.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 6

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 11 атак поблизу Торецька, Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Русиного Яру та в напрямку Плещіївки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 7

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 58 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Попів Яр, Полтавка, Мирне, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлине, Новомиколаївка, Новосергіївка, Дачне, Олексіївка, Горіхове та в бік Володимирівки, Новопавлівки, Разіного, Молодецького.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 8

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Запоріжжя, Ялта, Мирне, Піддубне та Шевченко.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі Кам’янського.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Наші оборонці успішно зупинили дві ворожі атаки.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 липня 2025 року фото 11

Нагадаємо, триває 1226-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб окупанти

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