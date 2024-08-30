Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року
Від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень з російськими загарбниками
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Упродовж дня агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційні удари, скинувши 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Курахівському напрямках. 

На Харківському напрямку

Відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців та Вовчанська. Ще два боєзіткнення триває. Ситуація контрольована.

Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 56 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танка, бойова броньована машина та дві артилерійські системи.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 2
мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник 24 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. На даний час триває п’ять ворожих атак.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 3
мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував двадцять разів,намагався просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка,  Невське, Торське та в Серебрянському лісі. Наразі точиться бій поблизу Невського.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 4
мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Досі триває три боєзіткнення, противник намагається прорватись у бік Званівки.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 5
мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, проте, спроби наступу ворога на позиції Сил оборони України були відбиті нашими захисниками.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 6
мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби, окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. Досі тривають бої поблизу Торецька та Дачного.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 7
мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 8
мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 9
мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося 14 боєзіткнень. Тривають бої поблизу Вугледару, Костянтинівки та Водяного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 10
мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Три атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року фото 11
мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Наші воїни один раз давали жорстку відсіч російським загарбникам.

Нагадаємо, триває 919-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 серпня: ситуація на фронті
Теги: фронт війна ворог втрати Генштаб окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Просування ворога втрачає темп під тиском українських воїнів
Росіяни втрачають темп у Торецьку та Покровську. Огляд з фронту
13 серпня, 16:11
Що ми знаємо про російську ракету «Іскандер-1000»?
Ракетна гра Кремля: чи варто серйозно сприймати «Іскандер-1000»?
31 липня, 16:50
Усі «Шахеди» збила ППО на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині
Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили повідомили про збити цілі
1 серпня, 09:31
Уночі в Ростовській області горів комбінат «Атлас»
Атака на Ростовську область, влучання на Вінниччині: головне за ніч
3 серпня, 06:35
У курських пабліках і каналах зростає кількість публікацій з проханням знайти та допомогти вивезти родичів із населених пунктів
Окупанти в паніці повідомляють, що ЗСУ зайняли кілька сіл Курської області
7 серпня, 09:43
Капітан німецького морського флоту Міхаель Гісс вважає: головне завдання Бундесверу – бути готовим до війни
Німецький командувач закликав співвітчизників бути готовими до війни через п’ять років
11 серпня, 15:33
Порт «Кавказ» побудований у 1953-1954 роках як портопункт Керченського морського торговельного порту
Атака на один із найбільших портів РФ «Кавказ»: що про нього відомо
22 серпня, 22:29
Незламне українське місто Харків зустрічає свій новий день
Символ сили, віри й незламності. Харків відзначає день міста
23 серпня, 11:07
Під час свого просування в Курській області українська армія вийшла до жіночої колонії, за яку зараз тривають запеклі бої
Курщина: ЗСУ штурмують жіночу колонію, в якій засіли російські окупанти
23 серпня, 13:22

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо УПЦ МП завищила кількість учасників хресної ходи
Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо УПЦ МП завищила кількість учасників хресної ходи
Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранені
Росіяни обстріляли Костянтинівку: одна людина загинула, шестеро поранені
Україна повернула з окупованих територій 14 дітей
Україна повернула з окупованих територій 14 дітей
Втрата винищувача та нардеп Копитін потрапив у ДТП: Головне за 29 серпня
Втрата винищувача та нардеп Копитін потрапив у ДТП: Головне за 29 серпня
Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16
Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Німці активно емігрують: які дві країни обирають найчастіше
47K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
17K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
9540
Економічна криза в Китаї змушує людей протестувати – Bloomberg
8097
«Це неминуче»: експерт пояснив, чому Австрію чекає шестиденний робочий тиждень
4668
День пам’яті захисників України. Десяті роковини Іловайської трагедії

Новини

Атака БпЛА на Київ та відкриття Паралімпійських ігор: головне за ніч
Вчора, 06:56
Мінлива хмарність, до 33° тепла: прогноз погоди на 29 серпня
Вчора, 04:50
Проєкт «Сталевий фронт» Ахметова розпочав підготовку військових шкіперів
28 серпня, 12:50
Глава Федерації роботодавців транспорту оцінив плани «Укрзалізниці» підняти вантажні тарифи
28 серпня, 12:21
Атака на нафтобазу на Ростовщині, просування ворога біля Вугледара: головне за ніч
28 серпня, 06:40
Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
27 серпня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua