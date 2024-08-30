Карта бойових дій в Україні станом на 30 серпня 2024 року

Від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень з російськими загарбниками

Упродовж дня агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку

За добу російські загарбники завдали по території України три ракетних удари із застосуванням трьох ракет, 43 авіаційні удари, скинувши 60 КАБів, понад 500 ударів дронами-камікадзе та здійснили близько трьох тисяч обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

мапа: ISW

Новини війни в Україні

Від початку доби відбулося 156 бойових зіткнень. Ворог продовжує активні наступальні дії, намагається прорвати оборону наших військ. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдають ворогу максимальних втрат. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою - ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти активно атакують на Куп’янському, Лиманському і Курахівському напрямках.

На Харківському напрямку

Відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Відбито дві атаки в районах Липців та Вовчанська. Ще два боєзіткнення триває. Ситуація контрольована.

Орієнтовні втрати ворожих військ на даний час склали 56 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, десять одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки, також знищено 34 БпЛА. Пошкоджено два танка, бойова броньована машина та дві артилерійські системи.

мапа: deepstate

На Куп’янському напрямку

Противник 24 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової. На даний час триває п’ять ворожих атак.

мапа: deepstate

На Лиманському напрямку

Ворог атакував двадцять разів,намагався просунутися в напрямку населених пунктів Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі. Наразі точиться бій поблизу Невського.

мапа: deepstate

На Сіверському напрямку

Упродовж дня наші захисники відбили сім штурмових дій ворога в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Досі триває три боєзіткнення, противник намагається прорватись у бік Званівки.

мапа: deepstate

На Краматорському напрямку

Мали місце вісім бойових зіткнень. Активність окупанти проявляли в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру, проте, спроби наступу ворога на позиції Сил оборони України були відбиті нашими захисниками.

мапа: deepstate

На Торецькому напрямку

Ворог 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону. Від початку доби, окупанти здійснювали штурмові дії поблизу Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки. Досі тривають бої поблизу Торецька та Дачного.

мапа: deepstate

На Покровському напрямку

Упродовж дня, агресор здійснив 40 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районі Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбівки, Гродівки, Новогродівки, Карлівки, Маринівки та Михайлівки. Загалом, 32 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще вісім боєзіткнень – тривають. Ситуація складна, проте наші воїни роблять все для недопущення просування противника в глибину української території.

За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 225 осіб вбитими та пораненими. Знищено дві артилерійських системи, РСЗВ, п’ять автомобілів та одиниця спеціальної техніки. Окрім того, автомобіль і одна ворожа гармата були пошкоджені.

мапа: deepstate

На Курахівському напрямку

На цей час доби нараховується 30 бойових зіткнень. Загарбники зберігають високу активність, намагаючись просунутися в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка. Підрозділи Сил оборони відбили 26 атак противника, чотири атаки тривають досі.

мапа: deepstate

На Времівському напрямку

Відбулося 14 боєзіткнень. Тривають бої поблизу Вугледару, Костянтинівки та Водяного. Ситуація контрольована Силами оборони України.

мапа: deepstate

На Оріхівському напрямку

Три атаки ворога відбито нашими оборонцями протягом дня поблизу Малої Токмачки та Роботиного.

мапа: deepstate

На Придніпровському напрямку

Наші воїни один раз давали жорстку відсіч російським загарбникам.

Нагадаємо, триває 919-й день повномасштабної війни в Україні.