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У ДТЕК дали поради українцям щодо самостійної підготовки до зими

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У ДТЕК дали поради українцям щодо самостійної підготовки до зими
Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму
фото з відкритих джерел

Українцям рекомендується запастися альтернативними джерелами обігріву, утеплити домівки, зробити запаси їжі та води

Українці повинні подумати про те, що вони можуть зробити для себе, щоб легше пройти наступну зиму. Таку думку висловив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі «Майбутнє української енергетики. Діалоги з NV».

На питання модератора про поради українцям у підготовці до зими він заявив: «Розраховуйте на себе».

«Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас. Якщо кожен подумає, що він зможе зробити для того, щоб пройти наступну зиму, і зробить щось з цього, в нього точно (зима пройде легше – ЕП)», – заявив він.

Це пов'язано з тим, що Росія продовжує завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі, й неможливо гарантувати безперебійне постачання електроенергії взимку. Він закликав українців запастися альтернативними джерелами обігріву, такими як дров'яні печі, газові обігрівачі або електрогенератори. Також важливо утеплити свої домівки, щоб зменшити втрати тепла.

ДТЕК також рекомендує українцям зробити запаси їжі та води, а також зарядити мобільні телефони та інші гаджети.

Водночас він висловив сподівання що решту буде зроблено енергетиками, які працюють 24 на 7. Крім цього, він додав, що очікує від уряду та усіх учасників процесу підготовки енергетики до зими кратне збільшення швидкості.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестує майже 4 млрд грн у ремонт пошкоджених внаслідок обстрілів ТЕС.

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Теги: росія ремонт втрати поради

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