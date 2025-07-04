Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні
Даяна перемогла росіянку Захарову у трьох сетах
фото: AP

Російські пропагандисти назвали Даяну Ястремську «головною русофобкою України»

Українська тенісистка Даяна Ястремська у напруженому поєдинку здобула перемогу у другому колі Вімблдону, обігравши росіянку Анастасію Захарову. Як повідомляє «Главком», російські пропагандисти не оминули своєю увагою цю гру.

Зокрема, один з російських пропагандистських ресурсів істерично назвав Даяну Ястремську «головною русофобкою України».

Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні фото 1

Нагадаємо, Даяна перемогла росіянку Захарову у трьох сетах.

Перший сет пройшов у рівній боротьбі, де суперниці впевнено тримали свої подачі. Вирішальним став 11-й гейм, коли Захарова з третьої спроби зробила брейк і вийшла вперед. У наступному геймі Ястремська мала два шанси відігратися, але не реалізувала їх, програвши партію – 5:7.

У другому сеті українка впевнено взяла свою подачу на старті, але потім дозволила суперниці виграти три гейми поспіль. Ключовим став десятий гейм, у якому Ястремська зробила важливий брейк, не дозволивши Захаровій завершити матч на свою користь. Завдяки цьому Даяна довела сет до перемоги, реалізувавши третій сетпойнт – 7:5.

У вирішальній партії Ястремська швидко повела 3:0, але суперниця зуміла відігратися та зрівняти рахунок – 4:4. Долю матчу вирішив тайбрейк, на якому сильнішою була українка – 10:8.

Загалом матч тривав 2 години 34 хвилини. Ястремська виконала шість ейсів, здобула значну перевагу за кількістю віннерів (27 проти 13), але й припустилася більше невимушених помилок – 47 проти 38.

WTA. Вімблдон-2025. Друге коло

Даяна Ястремська (Україна) – Анастасія Захарова 5:7, 7:5, 7:6(8)

У третьому раунді Ястремська зустрінеться з переможницею матчу між 28-ю сіяною американкою Софією Кенін та іспанкою Джессікою Бузас Манейро.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено вийшла до третього кола Вімблдону-2025, здолавши у двох сетах білоруску Олександру Саснович.

Початок матчу видався рівним: тенісистки двічі обмінялися брейками. Однак надалі Світоліна захопила ініціативу, вигравши три гейми поспіль, двічі взявши подачу суперниці, й завершила перший сет з рахунком 6:2.

У другій партії українка поступилася своїм стартовим геймом, але швидко відігралася та оформила два брейки, вийшовши вперед. Саснович зуміла вирівняти ситуацію у восьмому геймі, однак вирішальним став десятий: Світоліна з першої спроби оформила брейк і завершила сет на свою користь – 6:4.

Поєдинок тривав 1 годину 17 хвилин. Світоліна виконала один ейс і виглядала більш стабільною, припустившись 12 невимушених помилок проти 32 у суперниці. 

WTA. Вімблдон-2025. Друге коло

Еліна Світоліна (Україна, 14) – Олександра Саснович – 6:2, 6:4

Теги: теніс Даяна Ястремська пропаганда росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія навмисно відкриває активні бойові дії у Харківській та Запорізькій областях, щоб відтягнути українські резерви
Снайпер ЗСУ назвав головні цілі Росії на фронті влітку
29 червня, 18:53
Радімов фотографувався з членами сімей російських окупантів
Володар Суперкубка УЄФА потрапив у базу «Миротворця»
28 червня, 09:30
Еліна Світоліна 11-й раз виступить в основній сітці Вімблдону
Українки дізналися суперниць у першому колі Вімблдону
27 червня, 13:22
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на екрані на засіданні Північноатлантичної ради під час саміту НАТО в Гаазі
Країни НАТО визнали довгострокову загрозу з боку РФ – комюніке саміту
25 червня, 16:29
ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області
ЗСУ уразили нафтобазу в Ростовській області
23 червня, 19:26
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
І Японія, і Німеччина... Зеленський назвав країни, які досі допомагають Росії виробляти зброю
21 червня, 14:53
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
Ультиматум Трампа Ірану. Путіну приготуватися
18 червня, 08:40
У найближчий час слідчі правоохоронних органів, спільно з експертними установами МВС, проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих тіл
Україна повернула тіла ще 1200 загиблих захисників
14 червня, 14:41
У Брянську у Росії пролунали сильні вибухи
У Брянську пролунали вибухи у районі аеродрому
6 червня, 00:41

Новини

Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні
Пропагандисти влаштували істерику після перемоги Ястремської над росіянкою на Вімблдоні
Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу
Визначилися місце й дати проведення чемпіонатів України з пляжного футболу
Трамп анонсував проведення поєдинку UFC на території Білого дому
Трамп анонсував проведення поєдинку UFC на території Білого дому
Екснападник «Динамо» поскаржився на відсутність самоповаги в російському футболі
Екснападник «Динамо» поскаржився на відсутність самоповаги в російському футболі
20-річний мотогонщик загинув під час тестових заїздів
20-річний мотогонщик загинув під час тестових заїздів
Атлети і спортивні функціонери обговорили протидію Росії у міжнародному спорті
Атлети і спортивні функціонери обговорили протидію Росії у міжнародному спорті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
257K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 липня: ситуація на фронті
119K
Путін послав Трампа. Що далі?
101K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 липня 2025
69K
Стали відомі обставини загибелі Героя України, пілота F-16 Максима Устименка
18K
Зеленський присвоїв звання Героя України командиру Президентської бригади «Буревій»
16K
Трамп розкрив деталі своєї розмови з Путіним

Новини

4 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
3 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 липня, 00:01
1 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
1 липня, 00:01
Повітряна тривога в Києві тривала понад 6 год
29 червня, 04:59
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня, 00:05

Прес-релізи

GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
GGBET – офіційний спонсор ФК «Полісся» (Житомир)
2 липня, 11:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua