Нідерланди передадуть Україні бронемашини YPR-765

Україна вже отримала 207 таких БМП різних типів від Нідерландів

Найближчим часом Нідерланди нададуть Збройним силам України бронемашини YPR із бойовими станціями дистанційного керування. Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час онлайн-засідання Контактної групи у форматі «Рамштайн».

Нідерландські БМП «найближчим часом» прибудуть в Україну, їхня точна кількість і тип не розголошується.

«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Їхня боротьба є також нашою боротьбою. Ці типи бронетехніки дуже важливі для України. Вони маневрові, можуть швидко переміщати війська і можуть виконувати розвідувальні, наступальні та оборонні завдання. Озброєння з дистанційним керуванням забезпечує стрілку додаткову безпеку», – підкреслила Оллонгрен.

Нідерландське Міноборони вказує, що Україна вже отримала 207 таких БМП різних типів від Нідерландів. Запит на бойові машини піхоти виходив з України.

фото: Kajsa Ollongren/X

YPR-765 – це нідерландська розробка, яка перебувала на озброєнні армії країни з 1977 року. Вони оснащені станціями дистанційного керування озброєнням, які дозволяють екіпажу керувати озброєнням зсередини. Це також дозволяє машинам надавати вогневу підтримку на полі бою.

«Зусилля, які ми зробили останнім часом, окупляться найближчими місяцями. Важливо, щоб усі країни продовжували робити свій внесок у колективні зусилля. Таким чином ми дієво підтримуємо Україну та сприяємо тому, щоб країна взяла верх у боротьбі за свободу. Потреба в протиповітряній обороні також залишається такою ж великою, як і раніше. Ось чому ми досліджуємо, як ми можемо більше сприяти цьому разом з іншими країнами», – сказала міністерка оборони.

Нагадаємо, Нідерланди планують розпочати відправлення винищувачів F-16 Україні слідом за Данією, яка планує постачання восени.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 травня, міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання Контактної групи з питань оборони України «Рамштайн». Він виступив традиційно зі вступним словом на початку зустрічі. Про це стало відомо із соціальної мережі Х Остіна. Це вже 22-е засідання учасників формату «Рамштайн», яке цього разу проходить у режимі віртуального зв’язку.