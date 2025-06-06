Карта бойових дій в Україні станом на 6 червня 2025 року

Триває 1199-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України

За минулу добу відбулося 204 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат.

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Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 53 авіаудари, зокрема скинув 79 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5955 обстрілів, з них 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження понад 3500 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Угроїди Сумської області; Охрімівка, Артільне Харківської області; Яблунівка, Сухий Яр, Покровськ, Удачне, Муравка Донецької області; Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; місто Херсон, Веселе, Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, шість артилерійських засобів, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА ворога.

На Куп’янському напрямку

За добу зафіксовано п’ять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Западне, Петропавлівка, Загризове та в напрямку Голубівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 20 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Липове, Торське та в бік Григорівки.

На Сіверському напрямку

Минулої доби відбулося три боєзіткнення поблизу Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку

Відбулося дев’ять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Предтечиного, Білої Гори.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив 18 атак у районах населених пунктів Диліївка, Торецьк, Неліпівка, Щербинівка та в напрямку Олександро-Калинового, Яблунівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 76 атак агресора у районах населених Полтавка, Миролюбівка, Малинівка, Шевченко Перше, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Котлине, Новосергіївка, Новоолександрівка, Горіхове, Новоукраїнка, Андріївка та в бік Покровська і Олексіївки.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони відбили 26 ворожих штурмів поблизу населених пунктів Багатир, Костянтинопіль, Рівнопіль, Новосілка, Зелене Поле та в напрямку Олексіївки, Комара.

На Гуляйпільському напрямку

Минулої доби ворог вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших захисників в районі Малинівки та поблизу Новозлатополя.

На Оріхівському напрямку

Окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони у поблизу Степового, Малих Щербаків та в напрямку Новоандріївки.

На Курському напрямку

Минулої доби наші воїни відбили 16 атак противника. Також загарбник здійснив 197 артилерійських обстрілів, з них п’ять – із реактивних систем залпового вогню; завдав 10 авіаційних ударів, під час яких скинув 22 керованих авіабомб.

Нагадаємо, триває 1198-й день повномасштабної війни в Україні.