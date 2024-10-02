Російські сили готуються до штурмів на Запорізькому напрямку

Метою дій росіян біля Приютного є штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль Донецьку область

Мета російських військ – повністю вийти на адміністративні кордони Донецької області, а також окупувати місто Запоріжжя. Зараз окупанти готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку. Про це заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі «Радіо Свобода».

«Сьогодні спостерігається намагання противника зосередити сили та засоби для ведення штурмових дій. Наголошую, не наступу, не наступальних дій, а штурмових дій на певних напрямках. Зокрема, це біля Приютного і біля Роботиного», – сказав він.

За словами Волошина, метою дій росіян біля Приютного є штурм і просування в напрямку Великої Новосілки, щоб взяти під контроль Донецьку область і перерізати логістичні шляхи українським з’єднанням, які обороняють і Вугледар, і далі Курахове.

Волошин додав, що біля Роботиного окупанти також формують подібні підрозділи, щоб проводити штурмові дії щодо захоплення українських позицій на так званому Роботинському виступі й рухатись далі на Оріхів.

Скупчення російської техніки в районі Роботиного підтверджує також інший військовий з цього напрямку – речник 118 Окремої механізованої бригади ЗСУ Дмитро Пелих. Утім, він вважає, що тут метою російських військ є місто Запоріжжя.

Нагадаємо, Армія РФ намагається оточити українське угруповання на Курахівському напрямку.

До слова, на тлі активних наступальних дій ЗСУ в Курській області, російські окупанти зосередили основні зусилля на захопленні Донецької області. На Харківщині та Луганщині ворог також продовжує наступальні операції, маючи обмежений успіх.