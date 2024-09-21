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ЗСУ просунулися на Харківщині та Донбасі: карти ISW

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ЗСУ просунулися на Харківщині та Донбасі: карти ISW
ЗСУ незначно просунулися на північний схід від Верхньокам'янського
фото з відкритих джерел

Найзапекліші бої точаться на Донеччині, де обидві сторони зазнають значних втрат

Згідно з останніми геолокаційними даними, українські війська продовжують контрнаступ на сході країни, досягаючи успіхів як на Харківщині, так і на Донбасі. Проте, російські війська також не припиняють наступальних дій і мають певні успіхи на деяких ділянках фронту. Про це повідомляє звіт американського Інституту вивчення війни.

Харківська область

ЗСУ просунулися до вулиці Героїв Чорнобиля в центрі Вовчанська. Також тривають бої за Вовчанський агрегатний завод, контроль над яким кілька разів переходив від однієї сторони до іншої. Крім того, російські війська мають незначні успіхи на північ від Тихого. Противник продовжує наземні атаки в районах Глибокого, Вовчанська та Тихого.

ЗСУ просунулися на Харківщині та Донбасі: карти ISW фото 1

Луганська область

Тим часом на Луганщині ворог намагається взяти реванш, просунувшись в районах Макіївки та Невського. Але ЗСУ тримають удар, мужньо відбиваючи атаки і завдаючи росіянам значних втрат. Особливо відзначилися наші воїни під Ковалівкою, де вони розбили російську механізовану атаку.

ЗСУ просунулися на Харківщині та Донбасі: карти ISW фото 2


Донецька область

На Донеччині ситуація ще більш напружена. Тут точиться справжня виснажлива боротьба за кожен метр землі. ЗСУ мають успіхи біля Верхньокам'янського та Сакко і Ванцетті, але росіяни відповідають контратаками і продовжують тиснути на багатьох ділянках фронту. Особливо гаряче в районах Часів Яру, Іванівського, Курдюмівки, Торецька та Вугледара.

ЗСУ просунулися на Харківщині та Донбасі: карти ISW фото 3

Південна вісь

Ситуація трохи спокійніша, але і тут не обходиться без бойових зіткнень. Російські війська продовжують обмежені наземні атаки, намагаючись промацати оборону ЗСУ.

Нагадаємо, карта бойових дій в Україні станом на 21 вересня 2024 року.

Теги: ворог контрнаступ Часів Яр ЗСУ ISW

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