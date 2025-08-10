Росія тільки розганяє свою військову машину: Жорін висловився про саміт на Алясці

Жорін каже, що попри величезні втрати, РФ набирає і постійно перекидає війська на ті напрямки, де посилює наступальні дії

Заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін висловився про «прагнення Росії до мирних переговорів». Свою думку він написав у Telegram-каналі, передає «Главком».

Жорін зазначає, що Росія гучно заявляє про свою готовність до переговорів та завершення війни, але дії ворога зовсім не відповідають озвученим заявам.

«РФ свою військову машину тільки розганяє. Людей, незважаючи на величезні втрати, вони набирають і постійно перекидають на ті напрямки, де посилюють наступальні дії. А нещодавно заявили про створення 10 нових дивізій. Мабуть, не просто для навчань на своїй території.

Звісно, рівень піхоти у них падає, навіть порівняно з минулим роком сильно відрізняється. Але свій звичний підхід – тиснути кількістю та завалити трупами – вони використовують, як і раніше», – пише він.

Підполковник додає, що Україна має працювати над поповненням армії, але в першу чергу треба думати про «зовсім інший спосіб застосування військ і технологічний розвиток».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив, що його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним відбудеться на Алясці. Це станеться 15 серпня.

Колишній радник з національної безпеки США Роберт О'Браєн заявив, що Путін вийде з майбутнього саміту з Трампом на Алясці «програвшим».

Своєю чергою колишній радник з національної безпеки Марк Лайалл у коментарі Sky News оцінив, чого хочуть Трамп і Путін від переговорів на Алясці.

Американський лідер, імовірно, сподіватиметься вийти з цієї зустрічі «спроможним оголосити про угоду».

Wall Street Journal повідомляє, що Україна та її європейські союзники представили свій план завершення бойових дій в Україні. Він, зокрема, передбачає передусім досягнення припинення вогню.

А за повідомленням The Economist глава Кремля Володимир Путін запропонував обмежене припинення вогню з Україною напередодні саміту з президентом США Дональдом Трампом.

Як пише видання, обмежене припинення вогню стосується повітря і моря. За даними джерел, можливий ще більш драматичний прорив, коли буде розроблено ширший пакет угод. Однак у підсумку це буде виглядати як заморозка війни.