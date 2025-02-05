Втрати ворога станом на 5 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 лютого 2025 року.
Втрати Росії у війні на 5 лютого 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 5 лютого втратила:
- особового складу – близько 844070 (+1140) осіб,
- танків – 9947 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 20721 (+12) од,
- артилерійських систем – 22707 (+52) од,
- РСЗВ – 1269 (+0) од,
- засоби ППО – 1053 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24102 (+99),
- крилаті ракети – 3054 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36078 (+157) од,
- спеціальна техніка – 3735 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 5 лютого
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 10 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Нині триває 1078-й день повномасштабної війни в Україні.
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