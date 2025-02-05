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Втрати ворога станом на 5 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 5 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1269 РСЗВ
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1140 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 5 лютого 2025 року.

Втрати Росії у війні на 5 лютого 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 5 лютого втратила

  • особового складу – близько 844070 (+1140) осіб,
  • танків – 9947 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 20721 (+12) од,
  • артилерійських систем – 22707 (+52) од,
  • РСЗВ – 1269 (+0) од,
  • засоби ППО – 1053 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 24102 (+99),
  • крилаті ракети – 3054 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36078 (+157) од,
  • спеціальна техніка – 3735 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 5 лютого
Втрати ворога станом на ранок 5 лютого
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 5 лютого

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 10 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 лютого
Активність ворожого флоту станом на ранок 5 лютого
ВМС ЗСУ

Нині триває 1078-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб корабель втрати

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