Головна Світ Соціум
search button user button menu button

CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни
У РФ повернулося «серпневе прокляття»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

У серпні кількість вибухів та катаклізмів у Росії значно зросла

«Серпневе прокляття» повертається у Росію. Цього року росіяни зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів. Як пише CNN, росіяни пошепки говорили про своє «серпневе прокляття», щоб пояснити надзвичайно велику кількість смертельних аварій, терактів, атак або загострень війни.

«Гарячий серпень»

За рік в РФ майже забули про «гарячий серпень», але він повернувся з помстою. По-перше, почастішали атаки на тилові регіони Росії та Москву, у яких звинувачують Україну. Безпілотники ледь не щодня атакують офіційні будівлі, військові та інші інфраструктурні об'єкти.

«По-перше, росіяни є свідками масового зростання нападів з боку України, які привели війну Кремля додому, змусивши Москву заплатити ціну та дозволивши простим росіянам відчути жахливе насильство, яке зазнала Україна від лютого минулого року», – йдеться у повідомленні.

У Чорному морі російський військовий і комерційний кораблі цього місяця зазнали атак безпілотників, що загрожує російському постачанню і торговим шляхам.

Росіяни панікують

За словами офіційних осіб РФ, більшість безпілотників знищено завдяки посиленій протиповітряній обороні. Але кожне влучання змушує росіян задуматися.

«Ми всі шоковані тим, що це відбувається тут... Але ми не політики, тому не хочемо коментувати», – сказала жителька Москви у коментарі російським ЗМІ.

Тим часом у Росії триває суворе придушення інакомислення, особливо навколо критики війни в Україні.

Ще одна росіянка із закритим обличчям з’явилася в російських ЗМІ із опозиційною заявою.

«У мене двоє дітей, і я хочу перестати соромитися того, що вони народилися в цей час», – сказала вона.

Інші росіяни, вочевидь, вирішили боротися радикальніше. У серпні стався безпрецедентний сплеск підпалів військкоматів по всій країні – за даними російських державних ЗМІ, трохи більше двох десятків атак лише за тиждень.

Російські чиновники кажуть, що ці люди потрапили нібито під вплив українських агентів, які змушують їх здійснювати підпали, видаючи себе за поліцію чи кредиторів. Втім, джерело, пов’язане з однією російською партизанською групою, заперечує, що росіяни зазнають примусу. Цією легендою Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.

«Якби люди не були злі на владу, вони б нічого не робили», – сказало джерело.

«Прокляття» набирає обертів

Другий тиждень серпня був не менш насиченим, ніж перший, і з набагато більшою кількістю загиблих і поранених. Загадковий вибух прогримів на промисловому підприємстві в невеликому російському місті Сергієв Посад під Москвою. У небо піднялася грибоподібна хмара. 

Влада наполягає, що вибух стався через порушення правил безпеки на фабриці феєрверків, заперечуючи повідомлення про саботаж на підприємстві, яке колись було провідним виробником військового оптичного обладнання, зокрема нічних окулярів і прицілів.

Тим не менш, за даними російських ЗМІ, постраждало 440 квартир і 20 приватних будинків; знищено 184 автомобілі; 84 людини отримали поранення, один загинув, ще щонайменше вісім вважаються зниклими безвісти.

«Серпневе прокляття Росії справді повернулося», – резюмує CNN.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне у Криму. Окупаційна влада півострова повідомила, що в різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили ППО.

До слова, росіяни зустрілися із кармою. Сьогодні в Усурійську прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Росіян заливає.

Теги: росія війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо весь світ визнає свободу судноплавства та важливість поставок з України – треба діяти рішуче
Зерновий коридор. Співпраця з Росією не має сенсу
28 липня, 13:19
Україна застосовує інноваційний підхід до обстеження територій
Данія передала Україні дрони для сканування мін (відео)
14 липня, 19:37
Російський опозиційний політик Олексій Навальний
«Кожен має понести жертву». Навальний виступив з останнім словом
21 липня, 12:17
За прогнозом НБУ, українські агроекспортери зможуть вивезти протягом всього маркетингового року «всю продукцію, спрямовану на експорт»
НБУ підрахував втрати аграріїв після припинення дії «зернового коридору»
27 липня, 17:21
Окупанти посилюють активність на лінії Сватове – Кремінна
Росія планує «великий наступ» цього літа: ЗСУ назвали напрямок
31 липня, 07:18
Над Сергієвим Посадом піднімається густий дим
Під Москвою пролунав потужний вибух на заводі, що виробляє військову оптику (відео)
9 серпня, 11:07
Окупанти ускладнюють роботу ЗСУ, тому що українські оборонці «не працюють» по цивільним громадянам
Окупанти вдалися до хитрощів, щоб сховатися від ЗСУ на півдні
10 серпня, 09:15
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня
Росія наступає на Харківщині, Зеленський звільнить військкомів. Головне за 11 серпня
Вчора, 21:00
У деяких областях України лунала повітряна тривога
У деяких областях України лунала повітряна тривога
Сьогодні, 10:39

Соціум

CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни
CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни
Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
Губернатор Білгородщини знову поскаржився на удари українських безпілотників
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)
Кара за Каховську ГЕС? У Росії масштабний потоп, прорвало дамбу (відео)
Російський дезертир втік у Литву і попросив політичний притулок
Російський дезертир втік у Литву і попросив політичний притулок
Лісові пожежі на Гаваях забрали життя майже 70 осіб
Лісові пожежі на Гаваях забрали життя майже 70 осіб
Росіяни вигадали спосіб уникнути мобілізації (перехоплення)
Росіяни вигадали спосіб уникнути мобілізації (перехоплення)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Мобілізація військовозобов'язаних, що втекли за кордон: нардеп розказав про радикальні рішення
56K
РФ знайшла винних у продовженні війни в Україні і скликає Радбез ООН
35K
Контрнаступ та українці. Маємо тверезо оцінювати ситуацію
22K
Росія наступає на Харківщині: усі деталі
13K
Ломаченко відмовився битися з американським боксером через війну в Україні
8202
F-16 для України. The Washington Post повідомив невтішну новину

Новини

Окупанти знову атакували Україну «Шахедами» і наступають на сході – Генштаб
Сьогодні, 06:35
МВС показало наслідки обстрілу на Івано-Франківщині
Вчора, 14:18
Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Вчора, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
10 серпня, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
10 серпня, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
10 серпня, 06:56

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту