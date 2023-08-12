CNN: До Росії повернулося «серпневе прокляття». Чого бояться росіяни

У серпні кількість вибухів та катаклізмів у Росії значно зросла

«Серпневе прокляття» повертається у Росію. Цього року росіяни зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів. Як пише CNN, росіяни пошепки говорили про своє «серпневе прокляття», щоб пояснити надзвичайно велику кількість смертельних аварій, терактів, атак або загострень війни.

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«Гарячий серпень»

За рік в РФ майже забули про «гарячий серпень», але він повернувся з помстою. По-перше, почастішали атаки на тилові регіони Росії та Москву, у яких звинувачують Україну. Безпілотники ледь не щодня атакують офіційні будівлі, військові та інші інфраструктурні об'єкти.

«По-перше, росіяни є свідками масового зростання нападів з боку України, які привели війну Кремля додому, змусивши Москву заплатити ціну та дозволивши простим росіянам відчути жахливе насильство, яке зазнала Україна від лютого минулого року», – йдеться у повідомленні.

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У Чорному морі російський військовий і комерційний кораблі цього місяця зазнали атак безпілотників, що загрожує російському постачанню і торговим шляхам.

Росіяни панікують

За словами офіційних осіб РФ, більшість безпілотників знищено завдяки посиленій протиповітряній обороні. Але кожне влучання змушує росіян задуматися.

«Ми всі шоковані тим, що це відбувається тут... Але ми не політики, тому не хочемо коментувати», – сказала жителька Москви у коментарі російським ЗМІ.

Тим часом у Росії триває суворе придушення інакомислення, особливо навколо критики війни в Україні.

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Ще одна росіянка із закритим обличчям з’явилася в російських ЗМІ із опозиційною заявою.

«У мене двоє дітей, і я хочу перестати соромитися того, що вони народилися в цей час», – сказала вона.

Інші росіяни, вочевидь, вирішили боротися радикальніше. У серпні стався безпрецедентний сплеск підпалів військкоматів по всій країні – за даними російських державних ЗМІ, трохи більше двох десятків атак лише за тиждень.

Російські чиновники кажуть, що ці люди потрапили нібито під вплив українських агентів, які змушують їх здійснювати підпали, видаючи себе за поліцію чи кредиторів. Втім, джерело, пов’язане з однією російською партизанською групою, заперечує, що росіяни зазнають примусу. Цією легендою Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.

«Якби люди не були злі на владу, вони б нічого не робили», – сказало джерело.

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«Прокляття» набирає обертів

Другий тиждень серпня був не менш насиченим, ніж перший, і з набагато більшою кількістю загиблих і поранених. Загадковий вибух прогримів на промисловому підприємстві в невеликому російському місті Сергієв Посад під Москвою. У небо піднялася грибоподібна хмара.

Влада наполягає, що вибух стався через порушення правил безпеки на фабриці феєрверків, заперечуючи повідомлення про саботаж на підприємстві, яке колись було провідним виробником військового оптичного обладнання, зокрема нічних окулярів і прицілів.

Тим не менш, за даними російських ЗМІ, постраждало 440 квартир і 20 приватних будинків; знищено 184 автомобілі; 84 людини отримали поранення, один загинув, ще щонайменше вісім вважаються зниклими безвісти.

«Серпневе прокляття Росії справді повернулося», – резюмує CNN.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти вкотре тимчасово перекривали рух автотранспорту Кримським мостом. У цей час мешканці півострова повідомляли про вибухи та роботу сил протиповітряної оборони в Кіровському районі, а також над селищем міського типу Новоозерне у Криму. Окупаційна влада півострова повідомила, що в різних районах Криму цієї ночі нібито спрацювали сили ППО.

До слова, росіяни зустрілися із кармою. Сьогодні в Усурійську прорвало дамбу, зведену для стримування паводку. Росіян заливає.