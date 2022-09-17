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Встановимо особи всіх, хто приніс звірство з Росії на українську землю, – Зеленський

Альона Боженко
glavcom.ua
Встановимо особи всіх, хто приніс звірство з Росії на українську землю, – Зеленський
Президент повідомив, що катування було практикою росіян на окупованих територіях
фото: Офіс президента

Вчинки росіян на окупованих територіях подібні до дій нацистів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв встановити особи окупантів, які причетні до катувань та вбивств українців. Про це він повідомив під час відеозвернення.

За його словами, вчинки росіян на окупованих територіях подібні до дій нацистів. Загарбники знущаються і катують живих людей, влаштовують депортації жителів і спалюють населені пункти.

«Всюди, де є Україна, буде наш прапор. І ніде не залишиться цього звірства – рашизму, який повторює те, що робили нацисти. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри», – сказав він.

Зеленський зазначив, що масштаб злочинів росіян не розтягнувся на всю Європу, але принцип той самий: табори, де збирають людей, щоб вбити, депортації, повністю знищені міста і села.

«Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетний терор, масові поховання, катівні. Найжорсткіші знущання зі ще живих людей. І безмежна, нічим неприкрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони ж розпочали», – додав він.

Також очільник держави додав, що при втечі з українських територій окупанти залишили апарати для знущання. Так, на вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур з інструментами для катувань струмом. Він зазначив, що катування було практикою росіян на окупованих територіях.

«Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само – і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо усі особистості тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю», – сказав він.

Нагадаємо, 15 вересня стало відомо, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Офіс Верховного комісара ООН з прав людини заявив, що хоче направити групу своїх співробітників до Ізюма для перевірки місця масового поховання, де після вигнання російських окупантів було знайдено понад 400 могил. 

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко розповів, що в Ізюмському районі Харківщино знайдено п’ять кладовищ, де поховані вбиті рашистами цивільні та військові. 

Згодом російський політик, голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький цинічно прокоментував інформацію про виявлені на звільненій від окупантів Харківщині докази масових вбивств цивільних мешканців, катувань та терору мирного населення.  

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Теги: трагедія окупанти війна військові Україна поховання населення рашисти

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