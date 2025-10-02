Сирський ухвалив нові рішення для протидії російським безпілотникам

За словами головкома, триває робота з вдосконалення і впровадження нових типів дронів-перехоплювачів

Генерал наголосив, що більшість ворожих дронів знищують за допомогою перехоплювачів

Російська Федерація постійно змінює тактику застосування безпілотників. Загарбники активізували удари по прифронтових районах та прикордонню, активно атакують об’єкти критичної інфраструктури й цивільні цілі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках, зокрема шляхом збільшення кількості екіпажів дронів-перехоплювачів. Продовжуємо нарощувати спроможності підрозділів, які протидіють ворожим БпЛА саме за допомогою перехоплювачів. Сьогодні більшість російських ударних безпілотників знищується саме такими засобами», – каже він.

Головком наголосив, що триває системне розширення штату відповідних формувань, зокрема нарощується підготовка фахівців, створюються додаткові навчальні потужності для якісного тренування. Триває вдосконалення системи виявлення БпЛА противника, що підвищує ефективність їхнього знищення.

«Розвиваємо й інші напрямки протидії, зокрема знищення ворожих дронів за допомогою ударних гелікоптерів та легкомоторної авіації. Вводимо у стрій нові екіпажі. Застосування легкомоторної авіації дозволяє ефективно вражати російські БпЛА на більших висотах. Тож готуємо нові екіпажі літаків для виконання цих завдань», – додав генерал.

Нагадаємо, Міноборони повідомляло, що російські війська вдосконалюють дрони-камікадзе, встановлюючи на них 16-канальні системи. Це дозволяє їм змінювати частоти сигналів і долати українські зони придушення.

Теперішні «шахеди» значно відрізняються від тих, які були у 2023 році. Зокрема, тоді РФ тільки почала застосовувати ці дрони-камікадзе і обладнувала їх чотириканальними антенами. Через це вони були відносно вразливими до систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

До слова, Російська Федерація залучила близько 20 тис. північнокорейських працівників для виготовлення товарів, які призначені для військових цілей. Вони виготовляють ударні безпілотники «Герань» в Єлабузі та Татарстані.