РФ атакувала Кіровоградщину

Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури
Через російський удар ніхто не постраждав

Уночі 13 квітня російська армія завдала чергового удару по Кіровоградській області. Основною ціллю став один з об’єктів інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За словами рятувальників, унаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, від російського удару ніхто не постраждав. «На місці події працювали усі екстрені служби. Наразі пожежу ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Раніше у Кіровоградській області БпЛА атакували пункт технічного обслуговування локомотивів. Пошкоджено декілька локомотивів.

Нагадаємо, у ніч на 13 квітня російські окупанти атакували Чернігівщину. У Чернігівському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено енергооб’єкт.

Як повідомлялося, станом на 7:00 12.04.2026 було зафіксовано 2299 випадків порушення режиму припинення вогню. А саме: 28 штурмових дій противника, 479 ворожих обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе («Ланцет», «Молнія») та 1045 ударів fpv-дронами. Ударів ракетами, керованими авіабомбами, БпЛА типу «шахед» не було.

До слова, окупанти масово перекидають військову техніку з Бердянського напрямку на північ Донецької області, скориставшись великоднім перемир’ям. 

