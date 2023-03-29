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Магазини в РФ торгують «родючим українським чорноземом» (фото)

glavcom.ua
Магазини в РФ торгують «родючим українським чорноземом» (фото)
Родючий український чорнозем тепер у магазинах Росії
фото з відкритих джерел

Продавці обіцяють, що завдяки українській землі рослини росіян будуть «здоровими та швидкорослими»

Російські крамниці почали продавати «родючий український чорнозем». Продавати чорнозем збираються у мішках по 50 літрів. Про початок продажу 29 березня заявив торговий центр «Південний», що у Москві.

«Родючий український чорнозем тепер у магазинах Росії... З радістю повідомляємо про старт продажу українського чорнозему в нашому торговому центрі «Південний»», – йдеться в повідомленні.

Магазини в РФ торгують «родючим українським чорноземом» (фото) фото 1

У магазині повідомили, що продаватимуть чорнозем з України в мішках по 50 літрів. Поки невідомо, скільки коштуватиме українська земля, адже ціну в московському ТЦ не стали уточнювати. Лише стверджують, що «високоякісний український чорнозем був ретельно перевірений на вміст шкідливих речовин».

«Після проведення всіх досліджень, можемо з упевненістю сказати, що завдяки властивостям українського чорнозему ваші рослини будуть здоровими та швидкорослими», — написали продавці.

Раніше повідомлялося, що росіяни планують пограбувати український заповідник, де вже призначили «директором» заповідника «Асканія-Нова» на Херсонщині росіянина Мещерякова, який начеб збирається «розвивати» на його території туризм.

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Теги: Мелітополь рослини окупанти

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