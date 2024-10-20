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Росія створила анкети для екіпірування солдатів корейською мовою: деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія створила анкети для екіпірування солдатів корейською мовою: деталі
У мережу потрапило відео, на якому, ймовірно, північнокорейські солдати вже проходять вишкіл на Сергіївському полігоні у Росії
фото: скріншот з відео

КНДР має одну з найбільших армій у світі, чисельність якої становить 1,2 млн військових

Росія виготовила анкети корейською мовою, щоб полегшити екіпірування північнокорейських солдатів. Вони прибувають до Росії для підготовки до війни проти України. Про це повідомляє CNN.

Анкета, надана солдатам, має інструкції російською та корейською мовами, які зобов'язують військових з КНДР вказати розміри головного убору, уніформи та взуття.

Копія анкети, яку північнокорейські солдати заповнювали після прибуття до Росії
Копія анкети, яку північнокорейські солдати заповнювали після прибуття до Росії
фото: CNN

Телеканал повідомляє, що отримав відео від Українського центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, на якому зафільмовано солдат азійської зовнішності. Вони розмовляють з північнокорейським акцентом та стоять у черзі за російською військовою формою на Сергіївському полігоні на Далекому Сході Росії.

CNN також посилається на інше відео із соціальних мереж, де видно прибуття групи північнокорейських солдатів на цей же Сергіївський полігон. Телеканал провів власну перевірку геолокаційних даних і підтвердив місце зйомки.

CNN зазначає, що це може бути першим випадком масштабного залучення Північної Кореї до міжнародного конфлікту. Хоча КНДР має одну з найбільших армій у світі, чисельність якої становить 1,2 млн військових, її сили не мають достатнього бойового досвіду.

Раніше стало відомо, що США стурбовані повідомленнями про можливу участь тисяч північнокорейських військових на боці Росії, але на цей момент не мають незалежного підтвердження цих даних.

До слова, Південна Корея вважає відправлення військ КНДР на війну в Україну серйозною загрозою безпеці міжнародного співтовариства. 

Також начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The War Zone повідомив, що зараз на сході Росії перебуває близько 11 тис. північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. 

Згодом міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що не може підтвердити повідомлення про відправку Північною Кореєю військ до Росії напередодні можливого розгортання у війні в Україні. Він зауважив, що такий крок КНДР викликав би занепокоєння, якщо це виявиться правдою.

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Теги: Україна війна Північна Корея росіяни росія

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