У Запоріжжі завершилася рятувальна операція на місці авіаударів (відео)

Сьогодні в Запоріжжі – День жалоби

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок атаки на місто:

загинули 10 людей, з них одна дитина;

постраждала 41 особа, з яких чотири дитини;

надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Сьогодні в Запоріжжі – День жалоби.

Крім того, через дронову атаку на Одесу в ніч проти 8 листопада постраждала будівля однієї з міських шкіл та дитячий садок.

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

На території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає.