Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

У Запоріжжі завершилася рятувальна операція на місці авіаударів (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Запоріжжі завершилася рятувальна операція на місці авіаударів (відео)
У Запоріжжі 10 загиблих унаслідок атаки 7 листопада
фото: ДСНС

Сьогодні в Запоріжжі – День жалоби

У Запоріжжі завершили аварійно-рятувальні роботи після авіаударів, які здійснили російські війська 7 листопада. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

Внаслідок атаки на місто:

  • загинули 10 людей, з них одна дитина;
  • постраждала 41 особа, з яких чотири дитини;
  • надзвичайники врятували трьох людей, серед яких двоє дітей.

Нагадаємо, 7 листопада російська армія завдала п'ять ударів по Запоріжжю. Через атаку окупантів зазнали пошкоджень житлові будинки та медзаклади. Сьогодні в Запоріжжі – День жалоби.

Крім того, через дронову атаку на Одесу в ніч проти 8 листопада постраждала будівля однієї з міських шкіл та дитячий садок. 

Також уночі, 8 листопада, окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. За даними ОВА, усім надається необхідна медична допомога. Постраждалих госпіталізують до місцевої лікарні.

У Харкові у ніч проти 8 листопада пролунали вибухи. Один із КАБів ударив по 12-поверхівці у Салтівському районі міста. Постраждало немовля трьох місяців. Станом на 05:45 відомо про 25 постраждалих.

На території Хмельницької області під час нічних повітряних тривог ППО збила два ударних БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено покрівлю та вікна в квартирах житлового двоповерхового будинку. Пожежа ліквідована. Постраждалих чи загиблих немає. 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя ДСНС рятувальники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київська міська електричка змінює рух: на що варто звернути увагу
Київська міська електричка змінює рух: на що варто звернути увагу
Сьогодні, 13:47
Подія сталася між селищем Білогородка та селом Святопетрівське
На Київщині дерево впало на авто з людьми у салоні (фото)
5 листопада, 11:26
Фахівці рекомендують дотримуватися правил безпеки, бути обережними на вулиці, не паркувати автомобілі під деревами
Рятувальники прибирають повалені дерева та аварійні конструкції: фото наслідків негоди у столиці
4 листопада, 15:37
Сьогодні зранку, 4 листопада на столичних Теремках сталася масштабна аварія
Аварія на Теремках: рятувальники показали фото із місця ДТП
4 листопада, 10:32
Синоптики попередили, що хоча зранку у суботу негода вщухла, але сильний вітер все ще буде
В Естонії вирує буревій. Знеструмлено кілька тисяч домогосподарств
2 листопада, 21:39
На місці працювали 23 надзвичайника та п’ять пожежних машин
Масштабна пожежа на Оболоні: рятувальники повідомили деталі (фото)
28 жовтня, 09:18
Ракети атакували міста України
У Дніпрі та Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи
26 жовтня, 00:23
У центрі Києва спалахнула квартира багатоповерхівки (відео)
У центрі Києва спалахнула квартира багатоповерхівки (відео)
17 жовтня, 12:40
Окупанти перекидають резерви під Роботине
Ворог перекидає штурмовиків до Роботиного – речник Сил оборони півдня
8 жовтня, 23:58

Події в Україні

Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців
Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців
Коли наступний ракетний обстріл? Центр протидії дезінформації попередив українців
Коли наступний ракетний обстріл? Центр протидії дезінформації попередив українців
У Запоріжжі завершилася рятувальна операція на місці авіаударів (відео)
У Запоріжжі завершилася рятувальна операція на місці авіаударів (відео)
У Запоріжжі вже 10 загиблих унаслідок атаки. Нові фото з місця трагедії
У Запоріжжі вже 10 загиблих унаслідок атаки. Нові фото з місця трагедії
Дроновий терор: британська розвідка попередила українців
Дроновий терор: британська розвідка попередила українців
Бійка в ресторані Полтави: фігурантам повідомлено про підозру
Бійка в ресторані Полтави: фігурантам повідомлено про підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
80K
На Миколаївщині оштрафовано чоловіка, який віз дрова в багажнику авто
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
24K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8051
Чому американці обрали Трампа? Народна артистка України знайшла шокуюче пояснення
5830
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua