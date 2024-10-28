Окупанти повідомляють про вибухи в Криму через атаку балістикою

В окупованому Криму в ніч проти 28 жовтня пролунала серія вибухів

У тимчасово окупованому Росією Криму в ніч на 28 жовтня пролунали вибухи. Місцеві жителі зафіксували близько 20 вибухів у Джанкойському районі, де, за попередніми даними, були влучання. Крім того, гучні звуки чулися у Сімферополі та Гвардійському. Повітряну тривогу також оголошували у Севастополі, про що повідомляли місцеві Телеграм-канали.

«У Джанкої та районі чули до 20 вибухів. Повідомляють про можливий приліт біля Джанкоя, точної інформації поки що немає», – йдеться у повідомленні каналу «Кримський вітер».

У Сімферопольському районі та селищі Гвардійське також почули вибухи, які, за попередніми даними, сталися поблизу аеропорту. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше вісім вибухів. Ймовірно, це пов'язано з роботою протиповітряної оборони російських окупантів, як зазначають у місцевих каналах. Проте перші вибухи були дуже потужними.

Гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв оголошував про загрозу балістики, проте пізніше повідомив про відбій.

Нагадаємо, джерела в українській воєнній розвідці повідомляють про перекидання сил ППО, авіації та частини особового складу «військово-космічних сил» Росії в Криму – вглиб півострова.

До слова, два дослідницькі контракти МАГАТЕ з російськими державними науковими установами, які передбачали польові роботи в Криму, були підписані в період із 2016 по 2019 роки.