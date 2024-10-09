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Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Путін відзначив Лукашенка найвищою державною нагородою Росії
Путін нагородив Лукашенка за «виняткові заслуги»
фото: скріншот з відео

Путін заявив, що нагородження Лукашенка «відображає вдячність Росії за внесок у розвиток російсько-білоруських відносин»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко отримав найвищу держнагороду Росії від диктатора Володимира Путіна. Його нагородили орденом святого апостола Андрія Первозванного. Про це повідомляється на офіційному сайті Кремля.

«Нагородження вас орденом Андрія Первозванного відображає вдячність Росії за ваш видатний внесок у розвиток російсько-білоруських відносин», – сказав Путін Лукашенку.

Нагадаємо, що 7 жовтня, у день народження диктатора Володимира Путіна в Росії відбулася зустріч лідерів країн Співдружності Незалежних Держав (СНД). Першим до РФ прилетів союзник Путіна – самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

До слова, Литва зібрала докази злочинів режиму Олександра Лукашенка та передала їх до Міжнародного кримінального суду (МКСК) в Гаазі. Це означає, що суд може видати ордер на арешт білоруського диктатора.

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Теги: росія державні нагороди путін путінський режим Олександр Лукашенко Білорусь

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