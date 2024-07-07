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Бої за Торецьк: ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Бої за Торецьк: ЗСУ розповіли про ситуацію в місті
Росіяни намагаються захопити Торецьк, не рахуючись із втратами свого особового складу й техніки
фото з відкритих джерел

Ворог активно тисне на українські позиції, бої тривають на підступах до міста

Російських військових наразі немає в Торецьку на Донеччині, Сили оборони контролюють ситуацію. Про це в коментарі «Інтерфакс-Україна» розповів речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.

За словами Волошина, російські військові не мають територіальних успіхів на цьому напрямку. Ворог активно тисне на українські позиції, бої тривають на підступах до міста.

«Ситуація навколо міста Торецька така, що Сили оборони контролюють обстановку. Слід зазначити й наголосити, що станом на цей момент ніяких територіальних успіхів ворог не мав, ворожої російської армії в місті немає», – наголосив Волошин.

Речник також зазначив, що росіяни намагаються захопити місто, не рахуючись із втратами свого особового складу й техніки. Противник шукає слабкі місця в українській обороні, кидає на «м’ясні штурми» мобілізованих і колишніх ув'язнених.

Нагадаємо, в Україні останнім часом збільшилась лінія активного фронту, однак на деяких напрямках спостерігається зниження інтенсивності боїв. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як повідомлялося, на фронті складається враження, що російські окупанти кудись поспішають, бо працюють вони дуже швидко. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов в етері телеканалу «Київ 24».

Захисник відзначив, що росіяни не зважають на втрати, про що свідчать цифри Генштабу, та лізуть на Часів Яр у Донецькій області, а також на Торецький та Покровський напрямки. 

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Теги: Торецьк військові Україна місто ворог росіяни

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