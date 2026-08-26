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Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову

Об’єднання бойових підрозділів Сил оборони України «Християнський корпус» висловило підтримку керівнику Офісу Президента України, екс-начальнику Головного управління розвідки МО України Кирилу Буданову і нагадало про найбільш відомі операції, в плануванні і реалізації яких Кирило Буданов брав безпосередню участь.

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову фото 1

Повний текст заяви:

Останніми днями в українському інформаційному просторі активно намагалися сформувати негативний образ Кирила Олексійовича Буданова.

Нічого не виходить і не вийде.

Ми знаємо Вас особисто. Підрозділи, які сьогодні об'єдналися у Християнський корпус, роками виконували бойові завдання під Вашим командуванням.

А для всіх хочемо нагадати: під командуванням Кирила Буданова наші бійці поверталися на «вишки Бойка», окуповані з 2015 року, - цю операцію він планував особисто. Ми виходили на мис Тарханкут у ніч на 24 серпня 2023-го, коли над окупованим Кримом уперше з 2014 року піднявся Державний Прапор України. Ішли на лівий берег Дніпра під Новою Каховкою, на Кінбурнську косу, на кримське узбережжя – і туди, про що досі не можна говорити вголос. І в рейдах на Грайворонському напрямку, про це ми уже розповідали публічно, Кирило Олексійович був не в кабінеті, а поруч із нами.

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову фото 2

Також ми хочемо нагадати про події 2016 року, коли він особисто вів групу з п'яти спецпризначенців під Джанкой, звідки вони поверталися вплав через Сиваш – вісім кілометрів! Тоді, коли світ ніби змирився з утратою Криму, ця операція повернула питання півострова в порядок денний.

Більшість того, що він зробив для держави, залишатиметься під грифом ще багато років — і саме тому про нього так легко говорити тим, хто ніколи не був поруч.

Кириле Олексійовичу, ми з Вами. А диванним експертам і різного роду знавцям варто знати, скільки Ви особисто зробили для України, — і де були ті самі експерти в цей час.

І навіть в некрасивій історії Ви не відвернулися публічно від своєї колишньої заступниці.

Тримайтесь пане Командир, ми поряд!

Командири бойових підрозділів Сил оборони України, які об’єдналися у Християнський корпус, висловили підтримку Кирилу Буданову фото 3

Повний текст на сайті.

Теги: Кирило Буданов

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